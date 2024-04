La emoción de Eduardo de la Puente tras el alta por el ACV que sufrió: “Pegó en el palo”

Eduardo de la Puente sufrió un ACV el pasado fin de semana y fue él mismo quien dio la noticia a través de las redes con un video que publicó en su cuenta de Instagram. Allí llevó tranquilidad sobre su estado de salud y, en las últimas horas, grabó otro clip en el que se quebró al hablar de cómo fueron los días posteriores al accidente cerebrovascular.

Principalmente se mostró agradecido porque no le quedaron secuelas del ACV, como le ocurre a muchos pacientes, y especialmente les agradeció a los médicos del Sanatorio Los Arcos que lo atendieron y a las personas que lo acompañaron.

“Bueno, última información para este boletín: hace un par de horas me dieron el alta, ya con el tema del ACV, que por suerte, como me dijo hoy alguien, pegó en el palo y salió”, comenzó diciendo con alegría.

“No han quedado secuelas pero obviamente ahora se viene toda una retahíla de estudios que tienen nombres que parecen temas de Spinetta. Pero bueno, habrá que cuidarse y etcétera”, dijo.

“Si todo va bien y si los estudios me lo permiten este sábado ya voy a volver a Rock and Pop, para hacer Clásico de clásicos y a retomar nuestra vida normalmente. Estamos de vuelta, pegó en el palo y salió”, destacó De la Puente.

Eduardo de la Puente, conductor del programa de radio "Clásico de Clásico Volumen 1".

“Hay que agradecerlo, y bueno, como dijo alguien hoy, evidentemente arriba no me quieren porque me han dejado acá abajo, por un tiempo. Muchísimas gracias por todo, de todo corazón, y de todo corazón en serio”, cerró conmovido y con la voz quebrada.

Eduardo de la Puente preocupó a todos al hacer público que sufrió un ACV

El sábado pasado, De la Puente sufrió un accidente cerebrovascular por lo que debió ser atendido y hospitalizado de urgencia. Por estas horas está estable, fuera de peligro y por eso decidió comunicar él la noticia en redes y desde la cama del hospital.

“Ayer sufrí un ACV. La saqué bastante barata por suerte. Pero bueno, por unos días voy a estar fuera del juego”, comenzó su relato. En las imágenes se lo ve con un camisolín de hospital y conectado a varias máquinas.

A raíz de esta delicada situación que atravesó el fin de semana, deberá resguardar reposo una vez que reciba el alta, por lo que estará ausente del ciclo Clásico de clásicos en la FM Rock & Pop, al menos hasta que los médicos se lo permitan.

“Estoy siendo muy bien atendido por médicos, estoy acompañado por mi familia y por amigos, que también me están cuidando mucho, y por la maquinita que hace Ping”, agregó y al pie recibió cientos de mensaje de aliento para que pueda recuperarse pronto.