Eduardo de la Puente recibió un Martín Fierro y se lo dedicó a Mario Pergolini con una contundente frase

Durante la noche de este sábado se llevaron a cabo los Premios Martín Fierro de Radio en el Goldencenter de Parque Norte, donde Eduardo de la Puente era una de las personalidades ternadas por su programa “Clásico de Clásicos”, transmitido por Rock & Pop.

Finalmente, el conductor se hizo presente en una celebración que regresó después de tres años de ausencia a causa de la pandemia del coronavirus y premió a los periodistas más grandes del medio, correspondientes al 2019, 2020 y 2021.

Eduardo de la Puente obtuvo el MArtín Fierro por su programa radial.

De la Puente fue premiado por su labor radial en la categorá mejor programa musical y aprovechó su discurso de victoria para dedicarl un picante comentario a Mario Pergolini, su ex amigo y compañero de trabajo, con quien estuvo al frente en la conduccíón del ciclo televisivo “CQC” y en el programa radial “¿Cuál es?”, que estuvo al aire durante más de 20 años.

“Los que dicen que la radio está muerta, qué equivocados están”, comentó arriba del escenaria con su clásica sontisa pícara. Pese a que el conductor no dio nombres, está claro que todos los caones apuntaban a uno de los dueños de la radio multiplataforma Vorterix, quien viene diciendo en reiteradas entrevistas que el formato y soporte radial está muerto.

Eduardo de la Puente atacó a Pergolini en otras ocasiones

Los dichos por Eduardo de la Puente en la entrega de los Martín Fierro radiales no fueron los únicos referidos a Mario Pergolini en el último tiempo, ya que como invitado en el podcast de Gustavo Olmedo, Quemar un patrullero, el conductor acusó a Pergolini de haber hecho maniobras fraudulentas cuando creó Vorterix.

“Le conocí sus miedos y le limpié la mierda del culo. Estuve demasiado cerca de él y esas es una de las peores cosas que pude haber hecho”, comenzó. “Con el tiempo, lamentablemente fue aflorando lo que él siempre fue. Por eso también aprendí la diferencia entre lo que es un hijo de re mil p… y lo que es un empresario”, afirmó De la Puente.

Eduardo de la Puente cargó las tintas contra Mario Pergolini (Captura de pantalla).

Luego expresó que Mario hizo lo imposible por boicotear a Rock and Pop y a sus compañeros de trabajo: “Cuando CQC se vende a un montón de países, Juan Di Natale y yo no vemos un peso de todo eso. Cuando se hace merchandising, tampoco. Está bien, yo fui un boludo que firmé eso, pero, ¿qué es el tipo que redacta ese contrato que me deja afuera de algo que yo inventé? A mí me llevó puesto porque no podía hacer otra cosa. Él parece malo, parece un monstruo, pero no lo es. Es un pu** osito de peluche y no puede permitirse que ese osito asome porque se le cae el imperio. Entonces está todo re bien con el chabón, pero si vos me decís (Sergio) Szpolski o Pergolini, para mí es lo mismo”, cerró acerda de Pergolini y el vicepresidente del Grupo Veintitrés.