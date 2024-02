La drástica decisión que han tomado Francisco y Juanita Tinelli: “Simplemente para mejorar”

La vida de los Tinelli no ha sido nada fácil, sobre todo por la exposición mediática que sufren a diario. No obstante, hay dos de los hijos del conductor que han logrado desmarcarse de las cámaras: Juanita y Francisco.

Tanto la modelo, que va rumbo a cumplir 22 años y su hermano, que tiene 25 han logrado mantener sus vidas personales lejos de la exposición. Ahora sorprendieron al conocerse su nuevo camino espiritual.

Los hijos de Marcelo Tinelli han tomado una decisión para sus vidad espirituales.

Durante la última emisión de Mañanísima, Lucas Bertero habló de la nueva visión de vida que tienen los hijos del productor artístico de América TV y Paula Robles: “Te voy a hablar de un cambio radical de vida de algunos de los hijos de Marcelo Tinelli”.

“Un cambio total de vida de chicos jóvenes que han hecho un vuelto gracias a otro integrante de la familia”, explicó el panelista dejando a todos sus compañeros de panel intrigados sobre lo que iban a escuchar.

“Se han volcado hacia el budismo. Hace un tiempo largo que Paula Robles, la mamá de Juanita y Francisco Tinelli, se volcó al budismo y ellos acaban de recibir la ley máxima del budismo, vamos a decir que están recibidos”.

Luego, el periodista siguió: “El budismo no es una religión teísta, es no teísta; no hay ningún Dios para adorar y es simplemente para mejorar uno como persona, para poder después modificar el entorno”, explicó sobre esta nueva elección de vida que tomaron los hijos de Marcelo Tinelli.

Cabe resaltar que, durante este último tiempo Juana Tinelli se ha dedicado a impulsar su carrera como modelo y participó de varios desfiles internacionales, en los cuales demostró su talento. Por su parte, Francisco continúa con un perfil bajo, pero en varias oportunidades ha comentado lo feliz que estaba de haber podido operar su vista y recuperar la nitidez que había perdido año atrás.