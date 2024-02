El llanto de Juanita Tinelli tras leer los duros comentarios que le hicieron por su cuerpo delgado

Muchas famosas son el blanco de duras críticas por su aspecto físico y, recientemente, fue Juanita Tinelli quien debió afrontar los mensajes de “haters” en su último posteo en Instagram. La joven fue cuestionada por tener un cuerpo delgado y salió a responder, pidiendo respeto con las palabras que se utilizan.

Juanita no es la primera a la que los usuarios atacan y cuestionan por su aspecto, lo mismo le ocurre a su hermana, Candelaria Tinelli, y a otras famosas como Tini Stoessel. La diferencia es que esta vez decidió hablar y no solo aclaró que ella está muy bien de salud, sino también agradeció a quienes la apoyan y no agrede.

El llanto de Juanita Tinelli tras leer duros comentarios. Captura de pantalla.

“Nunca mostraría algo insano. Soy sana y la gente que me conoce sabe lo que me gusta comer”, escribió sobre una imagen en la que se la ve llorando sobre su cama.

“Aclaro simplemente porque uno no tiene dimensión de lo que puede llegar a generar con un comentario. Más amor gente”, agregó al respecto de su descargo luego de leer los mensajes que le dejaron por las fotos que posteó con la remera levantada y con un vestido corto al cuerpo.

Finalmente, agradeció a aquellas personas que dejan comentarios positivos, a diferencia de los que la atacan: “Gracias a toda la gente amorosa, me llenan el corazón con sus comentarios”.

Las imágenes por las que atacaron a Juanita Tinelli en las redes

Aunque por el momento no ha logrado convertirse en una modelo reconocida en todo el mundo, Juanita Tinelli es una figura dentro de Argentina ya que su padre es uno de los comunicadores más importantes del mundo del espectáculo. A pesar de esto, ella continúa apuntando a construir su carrera.

Las fotos del sorprendente posteo de Juanita Tinelli / Instagram

La hija de Marcelo Tinelli no solo se llevó todos los likes al postear imágenes subidísimas de tono en las cuales se mostró con poca ropa o con polémicas prendas, sino comentarios malintencionados que la joven modelo no pudo pasar por alto.

“Perdón, pero a eso esquelético le llaman lindo??? Dios que mal vamos eh”, “Necesita ir al psiquiatra tiene un problema alimenticio”, “Que impresión”, “Esta piba no debe tener amigos, sino le dirían que se haga tratar porque ese cuerpo es esquelético”, “Es un lápiz”, “A esta chica tan linda , el modelaje la va a enfermar , hay un submundo atrás de esta actividad”, fueron solo algunos de los mensajes que le dejaron y provocaron su descargo.