La conmovedora historia de amor y lucha de Silvina Luna y su hermano, Ezequiel Luna

La vida de Silvina Luna no fue nada fácil, pero siempre hubo una persona que fue incondicional para ella y su principal sostén. Se trata de su hermano, Ezequiel Luna, quien la acompañó en sus mejores, pero también peores momentos, y no se movió ni un minuto de su lado hasta el último día.

Ezequiel, que es cinco años menor que la actriz, y cuando Silvina comenzó con sus problemas de salud, tomó la decisión de mudarse de Rosario a Buenos Aires para poder estar cerca de ella. El amor por su hermana fue más fuerte y ella siempre que podía lo resaltaba, incluso se quebraba al hablar de él.

Como el único vocero e integrante de la familia de Silvina, los periodistas lo buscaron para que hablara de la modelo y diera detalles de su salud. Pero él prefirió mantener un perfil bajo y solo autorizó algunos partes médicos oficiales, que luego publicaba el abogado de su hermana, Fernando Burlando, con algunos mensajes de su parte.

Silvina Luna y su hermano Ezequiel

“Yo lo único que quiero tener en la cabeza ahora es a mi hermana. Te pido por favor que le pidas disculpas a todos los que me escribieron pero estoy con la cabeza solo en Silvina. Por eso, no quiero ni pelear ni agradecer ni nada, porque me voy a concentrar en cuidar a Silvina”, le dijo Ezequiel a Ángel de Brito, con quien mantenía un fluido contacto.

En la última entrevista que Silvina Luna dio en televisión fue para LAM y allí contó que su hermano estaba dispuesto a donarle un riñón, para que ella pudiera seguir adelante con su vida. Fue el primero en ofrecerse como donante para su hermana, pese a que el panorama era más complicado del que pensaban.

Ezequiel, el hermano de Silvina Luna, estuvo siempre firme junto a ella. (Instagram Mercedes Ninci)

La muerte de sus padres unió aún más a Silvina Luna y a su hermano

Silvina Luna y su hermano siempre fueron muy unidos, pero no hay dudas que fue la muerte de sus padres lo que los unió mucho más, ya que solo se tenían el uno al otro. Ambos prometieron cuidarse y juntos lucharon hasta el final, ya que Ezequiel nunca soltó la mano de su hermana.

Su hermano estaba dispuesto a donarle un riñón.

Su padre, Sergio El Negro Luna falleció el 10 de marzo de 2008 a los 50 años, y su madre, Roxana, tuvo muerte súbita el 19 de agosto de ese mismo año. “Mamá se fue detrás de él”, contó la actriz en una nota con Teleshow en septiembre 2022.

“Con mi hermano somos súper cercanos, súper amigos y compañeros. Siempre fuimos muy unidos. Yo tuve mucha protección sobre él desde muy chico y, obviamente, cuando pasó lo que pasó se vino a vivir acá y estamos todo el día hablando y nos vemos casi todos los días”, contaba Silvina Luna sobre lo incondicional que fue Ezequiel con ella desde el primer momento.

Seguí leyendo