L-Gante “se puso en modo Rincón” y explotó en las grabaciones de PH: Podemos hablar

Algunos días atrás, todos los medios de comunicación apuntaron a la noticia que movilizó al mundo del espectáculo. Se trató de un terrible cruce entre Andrea Rincón y Belén Francese en el programa PH: Podemos Hablar.

Belén Francese y su próximo paso tras la pelea con Andrea Rincón. / Gentileza

En esta ocasión, una nueva figura del mundo de la música cayó en la misma situación y, por mérito propio, vivió un rato de incomodidad y enojo en medio de las grabaciones del programa que se emite los días sábados en el canal Telefé. Se trata de L-Gante.

Los detalles del momento se dieron a conocer en la transmisión del programa Intrusos, donde Guido Záffora comentó todo lo que pudo enterarse. “Tremendo escándalo en PH... Nuevo escándalo después del de Andrea Rincón, otro protagonista que enfurece en el medio de la grabación del programa. Estamos hablando de L-Gante”, comenzó.

L-Gante explotó en las grabaciones de "PH".

Aunque aún no se sabe si todo esto saldrá al aire, el panelista siguió sumando data: “Grabó las tres horas y en un momento sintió que lo hicieron pisar el palito hablando de Wanda”. Luego agregó que “como que se empezó a sentir incómodo por las cosas que estaba diciendo él solito. Empezó a meterse en un terreno del que no podía salir, se queda callado en el medio de la grabación, se empieza a enfurecer con él mismo, Andy le pregunta ‘qué te pasa’ y hace un descargo furioso contra él y la producción”.

L-Gante explotó en las grabaciones de "PH".

Por su lado, Karina Iavícoli sumó otros detalles sobre la intervención de otras panelistas que provocaron de cierta manera el enojo del referente de la cumbia 420: “Parece que en un momento estaban en el frente Pía Shaw, Karina Mazzocco, y algo le preguntan donde ahí él se va de boca”.

Para terminar, los panelistas sumaron algunas de las palabras contundentes que el músico dijo y cumplió: “Se puso en modo Rincón, pero que L-Gante dijo ‘si yo fuese otro, me levanto y me voy. Sin embargo me quedo’ y se quedó”.

L-Gante dio una conferencia y habló sobre sus días detenido.

Quiénes serán los invitados de Andy Kusnetzoff este sábado

El próximo sábado 28 de octubre a las 22:00 horas, se estrenará en Telefe una nueva edición de “PH, Podemos Hablar” con Andy Kusnetzoff. Para esta nueva ocasión, se ha dado a conocer que los invitados serán: Karina Mazzocco, Fredy Villarreal, L-Gante, Pía Shaw y Marilina Ross.

"PH: Podemos Hablar" con la conducción de Andy Kusnetzoff.

En su séptima temporada, este programa que se ha convertido en un clásico de los sábados regresó con una renovación que incluye invitados espectaculares y una serie de novedades.

Seguí leyendo