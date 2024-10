L-Gante liquidó a Wanda Nara cuando Susana Giménez le preguntó por su relación: “Pasa que Icardi...”

L-Gante fue como invitado al living de Susana Giménez y, tal como hizo con Wanda Nara, la conductora le preguntó por su relación con la conductora de Bake Off. Además, en pantalla pusieron la foto que se filtró en la que se los ve besándose y la diva indagó sobre el contexto.

Desde que Wanda regresó a la Argentina por sus compromisos laborales con Telefe, volvió a hablarse de su vínculo con L-Gante. Es que los protagonistas dieron indicios en redes de un posible acercamiento y luego ella lo invitó a ser parte de las grabaciones de Bake Off Famosos, lo que dio de qué hablar.

L-Gante confirmó que se rompió su vínculo con Wanda Nara

A raíz de esta situación, Susana aprovechó la oportunidad y le preguntó directamente a su invitado si está enamorado de Wanda Nara. “No, no, no...”, respondió el cantante con una sonrisa en el rostro.

“¿Pero pasó algo ahí o no? porque le pregunto a ella y me dice ‘somos amigos nada que veer’”, expresó la conductora sobre lo que le dijo la empresaria cuando estuvo el fin de semana anterior en su programa.

“Pasaron muchas cosas Susana, pasa que está Icardi en la casa, qué te va a decir. Mirá si viene y dice algo y después tiene que volver a la casa y está el marido. Es raro...”, disparó L-Gante contra la modelo y el exfutbolista, quien subió en los últimos días fotos y videos con Wanda para demostrar que están juntos.

“Ahí se había ido el marido...”, dijo Susana cuando en pantalla pusieron la imagen en la que Wanda y L-Gante se besan. “Eso fue hace mucho. Habíamos ido a un boliche en Luján y a la salida pintó foto en la Basílica”, expresó divertido.

Si bien se mostró molesto con la empresaria porque cada vez que le preguntan por él niega su relación, le dedicó unas sentidas palabras: “Es una gran mujer, una gran mamá. La conocí en un evento en el que estaba el Chino Maidana”.

“Ahora no nos hablamos más desde hace un tiempo. Ya me enfoqué en mi a full. Entiendo que soy chico, pero tampoco me voy a dejar boludear por personas que son más grandes que yo y la tienen que tener más clara que yo”, disparó el artista contra Wanda, con quien habría terminado su vínculo.