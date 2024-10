Filtraron la incómoda presentación de Wanda Nara a L-Gante en Bake Off Famosos: “En la buenas...”

Bake Off Famosos tiene a todos expectantes frente a la pantalla de Telefe y, desde su estreno el pasado lunes, el rating va en ascenso. En el programa de este jueves adelantaron que L-Gante irá como visita y mostraron cómo fue la presentación que Wanda Nara le hizo frente al jurado y a los participantes.

Todo indica que la temática de las preparaciones dulces del programa de será el amor y por eso la conductora invitó al cantante de Cumbia 420 para que la acompañe cuando el jurado abandona la carpa, en el momento del desafío técnico.

Si bien ya se había filtrado que L-Gante fue invitado al reality de pastelería, en “A La Barbarossa” (Telefe) mostraron un adelanto de la participación del cantante y del ida y vuelta con Wanda Nara.

El reencuentro de Wanda Nara y L-Gante en televisión

En su momento él confirmó que mantuvo un romance con Wanda Nara, pero ella siempre lo negó y asegura que hasta el día de hoy solo los une una gran amistad. Esta confusión quedó clara cuando Elián Valenzuela ingresó a la carpa de Bake Off, ya que se hubo incómodos silencios, sobre todo de parte del jurado.

“Antes de que el jurado se vaya, invité a un amigo. Hablando un poco del amor y del desamor, estuvimos siempre en las buenas y en las malas y quiero que me acompañe, como me iba a quedar sola”, dijo Wanda Nara para y luego presentó a L-Gante.

Wanda Nara y L-Gante juntos en Bake Off Famosos.

El joven ingresó con un look deportivo overzise, gorra y una cadena de oro, todo muy característico del estilo que lo caracteriza. Y no faltó mucho para que ambos hicieran comentarios que generaron sospechas sobre su relación.

“Para vos esto de los corazoncitos, no sé si es el día ideal”, disparó Wanda respecto a la decoración del set y el cantante no tardó en responder: “Me viene perfecto”. Luego, la sorprendió al abrazarla y dijo picante: “Hace rato no nos mostramos juntos, ¿no?”.

Además, mostraron tener muy buena química con Callejero Fino, una de las revelaciones en el programa por lo bien que se desenvuelve en cada uno de los desafíos.