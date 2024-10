Wanda Nara confirmó que L-Gante se fue enojado de Bake Off Famosos: “Me bloqueó...”

Wanda Nara aceptó la invitación de Susana Giménez para ir a su programa y respondió a todas las preguntas que le hizo la diva de los teléfonos, pese a que buscó la forma de no dar respuestas concretas al momento de hablar de su separación de Mauro Icardi y de su relación con L-Gante.

Durante la entrevista, la empresaria no dejó en claro si sigue con su marido y si tuvo un romance con el cantante de Cumbia 420. Sin embargo, confirmó lo que dijeron muchos periodistas en los últimos días, que L-Gante se enojó con Wanda y se fue de las grabaciones de Bake Off Argentina.

Primero, Susana le preguntó por las fotos y el acercamiento que tuvieron la China Suárez y L-Gante. “Yo me hice muy amiga de él. Después al tiempo ella lo invitó a una avant premiere y él fue. Yo sentí que fue a propósito”, comentó. “Ustedes tienen siempre problemas con la China”, lanzó picante la conductora.

“Se te mete en tu pareja. Será de casualidad...”, insistió. “Es mucha casualidad de parte de los dos. Me pareció muy raro”, arrojó Wanda visiblemente molesta al recordar ese momento.

“Obvio que me enojé. Me pareció mal. Él sabía todo lo que había pasado, toda la historia. No se conocían, no tenían relación y de repente… Me pareció que fue más generado para la prensa y yo con mis amigos soy de fierro. Conservo amigos desde el jardín. Soy muy leal. Cuando alguien me hace algo así y me lastima... No me acostumbro a la gente ‘garca’”, lanzó.

Los cantantes hicieron una pegadiza colaboración. (Captura)

Wanda Nara contó que L-Gante la tiene bloqueada

Luego, confirmó que el cantante se fue molesto con ella de las grabaciones de Bake Off y que esto se agravó cuando vio el programa en vivo, ya que no le gustó mucho la edición y lo que dejaron sobre su participación.

“Me bloqueó, no le gustó cómo lo editaron, lo editaron mucho. Me dijo de todo”, se lamentó en alusión a la participación que él tuvo en Bake Off, en donde se lo vio a los besos con Andrea del Boca e incluso lanzarse chicanas con Wanda. “Es amoroso. Yo la verdad que con él tengo muy buena onda”, agregó.

“Yo soy de abrirme, de confiar, tengo buena relación con todo el mundo y cuando alguien me traiciona, me duele”, agregó sobre la actitud que tomó L-Gante y volvió a insistir en su contacto con la China Suárez.