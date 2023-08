Karina Mazzocco se la jugó y defendió a Lali Espósito tras haber sido atacada por su crítica a Javier Milei

Lali Espósito fue de las pocas famosas que se pronunció sin filtros en las redes sobre los resultados de las elecciones PASO 2023 en Argentina. La cantante hizo una dura crítica al triufo de Javier Milei y la atacaron, aunque muchos también salieron en su defensa, entre ellos la conductora de A La Tarde, Karina Mazzocco.

Tras conocerse los resultados de los comicios, Lali publicó un contundente tweet en el que, sin nombrar a Milei, expresó lo que sentía con el panorama electoral, de cara a las elecciones generales. “Qué peligroso. Qué triste”, fue el mensaje que dejó en sus redes y que generó el repudio de muchos usuarios.

Ante esta situación, Mazzocco le dedicó a la artista parte de su editoral en el inicio del programa. Primero resaltó lo importante que es poder votar y elegir libremente, en democracia, y luego se refirió a lo que ocurrió con el mensaje de la cantante luego de se expresarse en sus redes.

Lali Espósito opina en Twitter

“La democracia es poder elegir y expresarnos. La democracia es poder decir lo que uno piensa, lo que uno siente. Y nos estamos encontrando, útilmente, con que la gente le sale a la yugular a quienes se expresan. Y eso fue lo que hizo Lali Espósito”, expresó la conductora al respecto.

“Dijo: ‘Que peligroso, que triste’. No dijo: ‘Che, que desastre, vayamos a matar a Milei’. La pregunta es: ¿qué pasa cuando decimos lo que sentimos? ¿No vivimos en democracia?”, continuó Mazzocco.

Al finalizar, la conductora fue contundente con su defensa a la artista y a la libertad de expresión. “Salgo a bancar a los que tienen el coraje de decir lo que sienten y es el caso de esta piba. Evidentemente, acá el negocio es cerrar el pico, no decir ni mostrar de qué pelaje sos porque sino te matan... te matan”, concluyó.

Lali explicó por qué Milei es “peligroso” y generó revuelo en las redes

El tuit de Lali rápidamente se convirtió en tendencia y desató una oleada de críticas y comentarios en línea. Sin embargo, la artista no se quedó callada ante las reacciones y esta mañana compartió un extenso mensaje en su cuenta de Twitter para aclarar su postura y responder a las críticas recibidas.

En su nuevo tuit, Lali explicó qué quiso decir y defendió su derecho a expresar sus opiniones: “No me pone para nada mal que me ‘bardeen’ por considerar peligroso y triste que haya gente que vote a un anti-derecho. La violencia con la que bardean y los argumentos son un reflejo de lo que votan justamente”.

“Nos malacostumbramos a considerar que si alguien opina de una manera es porque está del “otro bando” y del único bando que voy a estar siempre (dentro del panorama decadente político y económico en el que estamos) es del lado que no se caga en lo ganado en materia de derechos. Aunque sea eso me queda como votante joven argentina responsable, que no piensa en su ombligo únicamente. Podría no opinar nada, obvio. Es lo más “cómodo” pero no soy así Asique ...Si! Para mí es realmente triste y peligroso votar a un Anti-Derecho semejante. Eso opino. Igual tranquis que soy una ciudadana angustiada no una candidata ni nada. Relajen! Un beso respetuoso para todos (sic)”.

Lali Espósito opina en Twitter

