Julieta Poggio contó cuál es su sueño frustrado: “En otra vida”

Julieta Poggio fue la gran ganadora de Gran Hermano. Seguramente estás pensando, “Pero Marcos fue el campeón” y tenés razón, pero veamos cómo le fue a Juli después del reality: Fuerza Bruta, streaming de Telefe y protagonista de la última obra de Muscari. Mientras muchos de los ex “hermanitos” cartoneaban fama y rogaban para ser convocados al Bailando, ella se subió al tren del éxito y no paró más.

La carrera de Julieta, que ya había hecho teatro, cine y televisión, explotó. Ese siempre fue su sueño. Lo contó adentro de la casa de Gran Hermano, ella quería ser actriz y famosa. Julieta contó, además, cómo su mamá la acompañó a cada casting en el que se presentó y cómo la alentó para seguir este camino.

Ahora, en un vivo que hizo junto a su hermana Camila, y que la periodista de espectáculos conocida como La Criti recuperó en sus redes sociales, Juli contó detalles íntimos que la gente quería saber. Y entre sus confesiones, reveló que le hubiese gustado dedicarse al turismo o la hotelería, pero que su sueño frustrado era ser patinadora sobre hielo. “Qué deporte más hermoso, qué elegante”, señaló Poggio y afirmó que “en otra vida” seguramente lo cumpla.

Juli Poggio y su dream team para el Bailando

Si bien la ex participante de Gran Hermano aseguró que no quería participar del ciclo de Marcelo Tinelli, muchos le preguntan por su participación en el reality. Hace poco se habló que Coti podría invitarla en el ritmo que se baila de a tres, pero no hay nada seguro en eso.

En el vivo le preguntaron por cuál sería su equipo favorito en caso de estar en el ciclo de Tinelli y la joven no lo dudó un momento. Como bailarín lo eligió a Facu Insúa, que no está actualmente en el programa, pero durante años bailó en la pista de Tinelli, junto a famosas como Julieta Puente, Lola Latorre y Cande Ruggeri.

Como coach la eligió a la Catta, histórica coreógrafa del show que trabajó con figuras como Ángela Torres, Paula Chaves, Jésica Cirio, y ahora está con Lourdes Sánchez. Un re dream team.

