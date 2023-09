Coti Romero confesó que piensa de El Cone y este le respondió antes de que bailara: “La más linda...”

En la noche del miércoles, Coti Romero debutó como participante en la pista del Bailando 2023 y tuvo un inesperado cara a cara con su ex pareja Alexis El Cone Quiroga, también participante del programa de Marcelo Tinelli.

Coti y Alexis se conocieron durante su paso por Gran Hermano y comenzaron un apasionado romance que terminó hace casi tres meses. Fue tanta la ilusión que se tenían que incluso desde adentro de la casa más famosa del país, los eliminaron uno detrás del otro para que el amor fluya.

Coti y Alexis se tiraron flores en pleno directo.

Con un final para nada feliz de relación, ambos ya habían dado el sí para ser parte del Bailando 2023 e incluso se rumoreaba que podrían haber sido pareja de baile. Luego de su ruptura, ambos tomaron caminos diferentes y las alarmas de una posible reconciliación nunca se encendieron.

El conflicto comenzó cuando Tinelli le recordó a Coti su extraña actitud el día que Alexis hizo su debut en el programa, esta misma semana y fue entonces que la joven nacida en Corrientes decidió sincerarse sobre sus sentimientos.

“La verdad es que yo lo amo con todo mi ser, pero me tocan ese tema y yo me quiebro, me pongo vulnerable y no me gusta. Entonces ahí sale esa coraza mía de que no me importa nada y en realidad soy una bola de sentimientos”, confesó a corazón abierto.

Acto seguido, el padre de Juanita Tinelli quiso saber la opinión del Cone, que se encontraba como invitado en el streaming del programa y el mismo aseguró que no quería hablar para no poner nerviosa a su ex. “Quiero que disfrute la noche”, afirmó.

De todas formas, mostró una rosa desde la cabina del estudio y expresó: “Había traído esta flor, que me recorrí medio Palermo para encontrar la más linda, pero no la encontré porque la más linda iba a estar en el piso esta noche”.

