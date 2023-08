Jorge Serrano de Los Auténticos Decadentes: “Somos terapeutas, le brindamos una fiesta a la gente”

Jorge Aníbal Serrano es la prosa de Los Auténticos Decadentes. Creador de varios hits desde la primera hora, el cantante y músico apodado “Perro viejo” se sigue sorprendiendo de la vigencia de la banda.

Comenzaron como un grupo de amigos hace casi 35 años y esa alegría tangible con el público jamás se rompió y es lo que permanece hasta la actualidad, y se renueva en todas las generaciones.

Por estos meses, Los Auténticos Decadentes están presentando un nuevo show en el que repasan los clásicos y suman un bonus track con su último álbum “Capítulo D - ADN”, la segunda parte de una trilogía, que reversiona algunas de las grandes canciones que delinearon su genética musical.

Vienen de hacer un concierto agotado en el Movistar Arena de Buenos Aires y vuelve a Mendoza en el marco de la Fiesta Grossa, el próximo domingo 20 de agosto, en el Stadium Arena Maipú. Las entradas están disponibles en Tuentrada.com, Maxi Mall, La Casa del Sheik y boletería del Arena Maipú.

La banda dio un concierto sold out en el Movistar Arena de Buenos Aires.

Una cooperativa de amigos y música

“Los músicos y artistas somos afortunados porque vivimos una realidad medio paralela, pero la gente la está pasando mal”, dice al teléfono Jorge Serrano sobre la actualidad del país, desde Villa Gesell, la ciudad costera donde vive.

-Pero ustedes nunca dejaron de llevar alegría pese a las crisis.

-Hemos atravesado distintas crisis y la gente nos decía: “Gracias por la alegría”. Los artistas son como los niños mimados de la sociedad, que te mantienen cuidados. Vas a tocar a un lugar y te tratan muy bien, no en todos los trabajos sucede. Vivimos un poco en la luna en nuestro caso, hay artistas que integran su visión social a su mensaje. Lo nuestro de alguna manera es entretener y la alegría. Por ese lado, somos terapeutas, le brindamos una fiesta a la gente durante dos horas, que se sienta bien, que baile, que cante, que sienta comunión con todos y nosotros estamos para eso.

-Repasando 35 años, tienen nuevo disco, ¿se sorprenden siempre de que estén en un buen momento?

-Todo el tiempo nos sorprendimos de que nos fuera bien. Salimos sin ningún tipo de apoyo, ni siquiera éramos buenos músicos, todo nos sorprendió, que la gente nos quiera. Pero valoramos lo que hacemos y le dimos una continuidad. A mí me sorprende que todavía nos quieran, que nos quieran generaciones nuevas, que vengan con sus hijos y les guste el show. Es lo que vivo con más alegría, que seamos intergeneracionales.

La banda vuelve a Mendoza con su nuevo show.

-No es fácil llevar 35 años juntos, ¿cómo es el engranaje de Los Auténticos?

-Para nosotros fue fácil, porque cuando te acompaña el éxito y no lo rompés, es fácil todo. Difícil es luchar contra los contratiempos, nosotros fuimos afortunados desde el primer día, quizá porque lo que llevamos es alegría. ¿Y a quién no le gusta? Inclusive nos perdonaban que tocábamos mal, los errores, era un segundo plano. Siempre nos acompañó el éxito y salimos de ser un grupo de amigos, y enseguida nos dimos cuenta que el grupo era más que la suma de nosotros. Y eso lo supimos cuidar, apreciar, mantener. Ego tiene todo el mundo, y nosotros lo tenemos bajo control. O tenemos una sociedad horizontal, que votamos las canciones, repartimos la plata por igual, como que todo es colectivo. Entonces en eso la gente se siente partícipe. Y la sabiduría de saber cuidar las cosas, porque las relaciones se cuidan. Es más fácil cuando son un grupo numeroso, porque cuando hay una tensión las cosas se pueden licuar, en un grupo más chico, las cosas son más intensas. Acá podemos esquivar los problemas y que se diluyan.

El creador de hits fiesteros

Aunque Jorge Serrano junto con “Cucho” Parisi y Diego Hernán Demarco son las voces principales de los Auténticos, Jorge es el artífice de clásicos como “Vení, Raquel”, “La guitarra”, “Loco”, entre otras canciones que son parte del ADN de la banda.

-¿Tenés ese instinto de saber qué va a ser un hit?

-En general nos dimos cuenta cuáles eran las canciones más fuertes, porque somos un grupo que desde que empezamos la participación de la gente es importante. Entonces tocábamos en un show y te dabas cuenta cuáles canciones gustaban más. Y nuestro gusto es bien popular, pop, hitero. Nos gusta por ese espíritu mismo con el público, manejamos el lenguaje de levantar la mano para que todos levanten la mano.

-En esta última serie de discos “ADN”, ¿fue difícil elegir las canciones?

-Moska y Mariano, que son los productores, fueron juntando las canciones que íbamos tirando, algunas eran personales, una mezcla de todo. Pero como votamos todo, fuimos reduciendo la lista y después se prueban. Y al tocarlas algunas nos salen mejor que otras, se van jugando muchas cosas.

El cantante y autor de Los Auténticos Decadentes.

-¿Escuchar la música que suena hoy?

-Hasta cierto punto estaba interesado en lo que iba saliendo, pero desde hace un tiempo me quedé con mis gustos anteriores y escucho música clásica, jazz o rock inglés, música de otros tiempo. Y lo mío con la música en un momento fue una cosa apasionada, pero se transformó con el happening y el show, y me parece más importante eso. Entonces lo musical se fue apagando. Sigo interesado en la transmisión de emociones y componer, y en el momento del show es la performance. Muchas veces estoy en silencio, me gusta el silencio, entonces no estoy escuchando todo el tiempo. Vivo en Villa Gesell, entonces hay bastante calma.

-Si hoy ponemos a cuestionar canciones de los Auténticos pueden quedar con un mensaje demodé, pero a su vez son la nada respecto a lo que se escucha hoy.

-Me parece que lo más feo son los grupos que tienen una actitud violenta con eso. Nuestras canciones eran más sainetescas, puede que sea un humor grotesco que quedó anacrónico, de viejos dinosaurios, que hoy quizás no causa gracia. Pero tampoco nos parece que da para esconderlo. Además “Raquel” yo nunca lo vi como un tema contra la mujer, al contrario, sino que los hombres no se animaban a encarar una mujer linda, por eso tenían que encararla entre varios. La mujer estaba empoderada y los chabones quedaban como unos boludos. No era acoso callejero, porque no sucede nada. Lo vivíamos como acuarelas porteñas a las canciones. “Los piratas”, por ejemplo, la compuso uno de los chicos con la novia y el tipo es el menos pirata del grupo, es una canción de una observación social. Nosotros le ponemos el pecho al personaje, pero somos una gaseosa light (ríe). Aparte son canciones de hace tres décadas, y nuestras canciones de amor son respetuosas, románticas, anti heroicas, ninguna canción es agresiva y esas son humorísticas. Pedimos que nos disculpen y no nos tomen tan en serio (ríe).

-¿Queda algo pendiente en lo artístico?

-Siempre es el próximo disco lo pendiente. La continuidad tenemos pendiente y queremos que continúe. Todo el tiempo invitamos a los músicos que nos gustan a compartir, y hasta ahora nos dijeron que si. Pudimos hacer todo lo que queremos, y por ahora estamos fenómenos. Estamos muy agradecidos y nos sobra lo que recibimos con el afecto de la gente.

Los Auténticos Decadentes en la Fiesta Grossa

Llega una nueva Fiesta Grossa, con el show completo de Los Auténticos Decadentes. La quinta edición de la fiesta más divertida de Mendoza, además tendrá la música de Dj en vivo.

El show es el próximo domingo 20 de agosto, a las 22 horas, en el Stadium Arena Maipú. Las entradas están a la venta en Tuentrada.com, Maxi Mall, La Casa del Sheik y boletería del Arena Maipú.