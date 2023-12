Jonas Brothers presentarán “The tour” en Argentina: precios de las entradas

El próximo 25 de abirl será una fiesta en el Movistar Arena de la provincia de Buenos Aires. Los Jonas Brothers regresan a Argentina tras más de 10 años de su última visita.

El anuncio se realizó ayer a través de su cuenta oficial de Instagram y luego se confirmó por la productora DF Enterteinment. La preventa de las entradas tuvo su momento en la mañana de este jueves a partir de las 10 horas y se agotó a los 60 minutos aunque la cantidad de tickets era bajísima.

La venta general tendrá lugar el viernes 15 de diciembre a las 10 horas. Siempre se podrá adquirir a través de la página oficial del Movistar Arena, sitio donde todos deben registrarse previo a la compra.

Los precios de las entradas son: Campo delantero a $85.000, Campo Trasero a $50.000, Platea Baja 1 a $90.000, Platea Baja 2 a $80.000, Platea Baja 3 a $70.000, Platea Alta 1 a $65.000, Platea Alta 2 a $45.000 y Platea Alta Visión Restringida a $65.000. A estos valores se le debe sumar el cargo por servicio que suele ser el 15% del valor total.

En este reciente periodo, los Jonas Brothers ocupan la posición más destacada, permaneciendo fieles a su característico estilo y respaldados por casi veinte años de experiencia. Después de su exitoso regreso y especialmente tras dar a conocer la gira mundial “The Tour: Five Albums. One Night”, que tuvo lugar en Norteamérica en 2023, los seguidores locales ansiaban volver a disfrutar de su actuación en vivo.

Quiénes son los Jonas Brothers

Esta constituye una de las grandes revelaciones de la mitad de la década del 2000, cuando la banda alcanzó la prominencia con su versión de “Year 3000″, así como con “S.O.S” y “When You Look Me In The Eyes”, algunos de los sencillos inolvidables que marcaron sus primeros pasos en la industria.

Los hermanos también ganaron gran reconocimiento como figuras destacadas de Disney al participar en las películas de Camp Rock, y posteriormente incluso protagonizaron su propio programa en ese canal, llamado Jonas.

Después de separarse durante algunos años para concentrarse en sus carreras en solitario, los hermanos decidieron reunirse nuevamente para crear música, siendo recibidos con entusiasmo por sus seguidores.

