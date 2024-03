Joel se le plantó a Furia por los ruidos íntimos con Mauro

El ambiente en la casa de Gran Hermano se tornó álgido este domingo, no solo debido a la inminente eliminación de uno de los participantes en una placa masiva, sino también por la creciente tensión entre dos de los habitantes: Furia y Mauro.

Las tensiones alcanzaron su punto álgido con las palabras de Mauro que desencadenaron la ira de Cata y provocaron un estallido en la convivencia.

Así se verián según la Inteligencia Artificial, los hijos de Furia y Mauro.

La controversia estalló cuando Mauro pronunció una frase que desató la indignación de Cata, afirmando: “Me parece horrible”. Este comentario desencadenó un enfrentamiento que afectó el clima dentro de la casa de Gran Hermano.

Por otro lado, Joel expresó su molestia hacia Juliana por los ruidos nocturnos, buscando una convivencia más armoniosa. Sin embargo, Furia no tardó en responder, desafiando sus palabras.

“Tengo que hablar contigo. Soy una persona muy paciente, muy amorosa y te quiero mucho pero no quiero que hagas quilombo cuando entres al cuarto. Por favor”, expresó Joel en un intento por establecer límites. Ante esto, Furia replicó: “Joel no es tu casa y es el cuarto de todos. No vengas a decirme lo que tengo que hacer”.

¿Quién será el próximo eliminado de Gran Hermano?

Después de la emotiva eliminación de Rosina en una placa masiva, las miradas ahora están puestas en el próximo candidato a dejar la casa, siendo Furia quien parece tener a alguien en la mira.

En el programa “A la Barbarossa”, se evidenció a Juliana criticando a uno de sus compañeros frente al espejo, sin mencionarlo directamente, aunque quedó claro a quién se refería.

Para despejar cualquier duda, la conductora del programa aclaró: “Hoy a la mañana escuché a Furia, hablando sola y diciendo ‘Joel es hora de salir’”.

Con estas tensiones en aumento y las estrategias de juego cada vez más evidentes, el panorama en Gran Hermano se vuelve cada vez más impredecible, dejando a los espectadores ansiosos por lo que depara el futuro en la casa más observada del país.