Jimena Barón de vacaciones con familia ensamblada: su novio, su hijo y el hijo de Daniel Osvaldo

Desde hace algún tiempo, las familias ensambladas se han convertido en parte del paisaje cotidiano. Algo así como “los tuyos, los míos, los de los demás y los nuestros”, que no hace más que reforzar lazos y enriquecer familias. Y eso está experimentando Jimena Barón en sus vacaciones en el sur con su novio, Momo y Gian, el hijo de Daniel Osvaldo.

En la última publicación de “la Cobra”, se puede ver que el grupo está en Esquel, mezclando amor, esquí y recuerdos. Y es que allí, en esa localidad de Chubut, vivía el padre de Jimena. La artista se sacó una foto en la puerta de la casa en la que vivió su papá y después subió una foto en la que se puede ver al hombre cuando era niño, montado en una bicicleta. “Después de la foto lloré un poco en el auto pero ya se me pasó y me quedo con que la vida es un ratito y nunca se sabe”, escribió Jimena en su posteo.

Jimena Barón de vacaciones en Esquel con su novio, su hijo y el hijo de Daniel Osvaldo

Jimena Barón de vacaciones en Esquel con su novio, su hijo y el hijo de Daniel Osvaldo

Pero lo que llamó la atención de los seguidores de Jimena es que en el grupo de viajeros estaba Gianluca, el hijo mayor de Daniel Osvaldo y hermano de Momo. En su posteo, la cantante y actriz subió una foto en la que se puede ver un par de esquíes con el nombre de Gian y en el texto hace una referencia, sin nombrarlo, aunque sí lo etiqueta. “No conocía Esquel. Es hermoso. Amamos esquiar. Argentina es el mejor país del mundo y el más bello. Mi novio es de película. Mi hijo de otro mundo. El hermano un capo. Todos felices”, escribió Jimena.

Jimena Barón de vacaciones en Esquel con su novio, su hijo y el hijo de Daniel Osvaldo

Jimena Barón de vacaciones en Esquel con su novio, su hijo y el hijo de Daniel Osvaldo

En las redes no dejaron pasar el gesto y muchas celebraron la actitud de Barón de llevarse al joven de vacaciones, junto a su hermano. “Que linda es tu relación con Gian, demuestra lo buena mamá que sos”, “Que lindo que hayas llevado al hno de tu hijo! Eso habla mucho de vos”, son sólo algunos de los mensajes que recibió Jimena en su posteo.

Seguidores de Jimena Barón celebraron el gesto de llevar al hermano de Momo de vacaciones

Seguidores de Jimena Barón celebraron el gesto de llevar al hermano de Momo de vacaciones

El que acaparó todas las miradas fue, sin dudas, el comentario de Ana Oertlinger, la mamá de Gian y primera esposa de Daniel Osvaldo. La mujer sólo se limitó a poner unos corazones en el posteo de Jimena, y ella le contestó con otro corazón y un muñeco de nieve.

Seguidores de Jimena Barón celebraron el gesto de llevar al hermano de Momo de vacaciones

Al parecer, las cosas ya están en paz entre las ex mujeres de Osvaldo. En el 2015, las madres de los hijos de Daniel Osvaldo estaban en pie de guerra. Ana había comenzado el proceso legal contra el por entonces jugador de Boca Juniors por alimentos y reclamaba que no veía a su hijo. Jimena Barón habría hecho polémicas declaraciones sobre Ana y la mujer disparó contra “la Cobra”.

“Jimena salió a pegarme en su momento, dijo que (Osvaldo) no era un padre abandónico, me trató de mentirosa. Ahí tenés, dije que me había engañado, que había pasado diez meses sin un mango, con denuncia penal incluida, y ella se reía y salió a tildarme de conflictiva y quilombera. Lo lamento por el nene, lo demás, que se lo banque. Ella se hizo la boluda, había un nene en el medio, el mío, y se cagó con todo eso”, dijo en su momento Ana.

Ana Oertlinger, Gianluca y Daniel Osvaldo

Hoy, con mucha agua que pasó debajo del puente, las mujeres parecen haber hecho las paces y sus hijos mantienen una relación tal, que Jimena lo suma en sus vacaciones.

Seguí Leyendo