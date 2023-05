Jimena Barón contó su peor experiencia sexual con lujo de detalle: “Él se desmayó”

En una reciente aparición en el programa Noche al Dente, Jimena Barón, felizmente en pareja con Matías Palleiro, recordó una peculiar anécdota que vivió con un hombre durante un momento de soltería en plena época de pandemia y abstinencia sexual.

Fernando Dente, actor y conductor del programa, mostró a Jimena una foto en la que aparecía descorchando una botella de champán, luciendo ropa interior sexy.

Aunque Dente pensó que la foto tenía una connotación íntima, Jimena lo sorprendió al afirmar que en esa imagen estaba sola. Luego, la cantante reveló una situación inesperada que ocurrió durante una cita romántica.

El show ya de por sí es espectacular y pone en el mejor lugar a los anfitriones, esta vez con Jimena Barón no fue diferente y las risas no faltaron en ningún momento.

El recuerdo que dejó Jimena Barón

“Un chico se desmayó”: Jimena Barón compartió el insólito momento que vivió en un encuentro íntimo.

Jimena Barón: -En esa foto estaba soltera. Durante la época de La Cobra, nada. Nadie.

Fernando Dente: -¿No tenías ninguna relación? ¿Eras selectiva?

Jimena: -No, simplemente no tenía tiempo. Y luego me sucedieron cosas insólitas. Estuve seis meses sin nada.

Fernando: -¿Qué te sucedió? Cuéntame algo insólito...

Jimena: -No, no importa.

Fernando: -¿Enfermedades?

Jimena: -¡Ay, Fernando!

Fernando: -No, tal vez me dirías: “Tuve un herpes”.

Jimena: -Una vez, un chico se desmayó. Sí, se desmayó.

Fernando: -Viendo esta otra foto que tengo aquí, puedo entender por qué se desmayó. Mira, él (Matías) no se desmayó.

Jimena: -No, él no se desmaya. Porque así se lo pedí a Dios.

Esta divertida anécdota compartida por Jimena Barón ha generado curiosidad y risas entre los espectadores. La cantante ha demostrado su buen sentido del humor al recordar momentos inusuales de su vida amorosa. Ahora, en una relación estable con Matías Palleiro, Jimena parece haber encontrado la estabilidad y la plenitud que buscaba.