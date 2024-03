Guns N’ Roses Sinfónico por primera vez en Mendoza: dónde y cuándo será el show imperdible para fanáticos del rock

La banda mendocina Paradise City llega presenta por primera vez el concierto “Guns N’ Roses Sinfónico”.

Junto a la Orquesta Cosmigonon, con arreglos y la dirección del gran Víctor Armendáriz, ofrecerán un concierto único y exclusivo con mas de 25 músicos en escena. El viernes 15 de marzo, a las 21 horas, el Auditorio Ángel Bustelo. Las entradas se encuentran a la venta en Entradaweb.com.ar.

¿DE QUÉ SE TRATA “GUNS N’ ROSES SINFÓNICO”?

El espectáculo musical a cargo de la banda Paradise City, que recorre la obra de una de las bandas mas icónicas de la historia del rock internacional.

La banda mendocina formada en diciembre de 2022 por Pablo Sánchez (voz), junto a Ángel Ruselló (guitarra), Sebastián Morales (batería), Monkey (guitarra rítmica), Rodrigo Cortéz (bajo), Marcos Alba (teclados) y Hanna y Amira Farah en coros, conforman un grupo “revival” que no solo interpreta la música de Guns N’ Roses sino que además realiza una puesta visual excelente, lo que lleva al espectador a revivir las épocas doradas de la mítica agrupación comandada por Axel Rose. Desde sus comienzos a la actualidad Paradise ya se presentó en distintos puntos de la provincia, festivales, bares y teatros.

En esta ocasión, presentarán por primera vez en el auditorio Bustelo, un concierto sinfónico con gran parte de la obra, de una de las bandas más populares del rock internacional. Temas como “Welcome To The Jungle”, “NewRose”, “Live And Let Die”, “You Could Be Mine” y “Don’t Cry” formarán parte del repertorio sinfónico del show.

Por su parte, su creador y líder Pablo Sánchez cuenta con una prolífica carrera: fue mú sico del Palm Beach State College , e x profesor del George’s Music Center West Palm Beach, ganador del DRUM OFF GUITAR CENTER 2002 en West Palm Beach (Florida, USA), y miembro de la International Association for Jazz Education, (Kansas, USA). Sumado a ello tuvo destacadas participaciones en los programas American Idol (2002) y Got Talent Argentina (2023).

Al mismo tiempo ha trabajado con destacados artistas internacionales de la talla de Brian Young (David Lee Roth), Machan Taylor (Pink Floyd), Corky James (Paul Stanley, Avril Lavigne), y Pete Rees (Gary Moore), entre otros.

PARA AGENDAR: GUNS N´ROSES SINFÓNICO

