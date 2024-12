Gran Hermano expuso de la peor manera a Keila por asegurar que hay una “mano negra” en el reality

La gala del domingo de Gran Hermano dejó uno de los momentos más tensos de la edición cuando la producción decidió exponer públicamente a Keila por sus polémicas declaraciones. Luego de que la joven deslizó la posibilidad de fraude, el supremo le dio un ultimátum.

En al menos dos oportunidades, la participante deslizó frente a sus compañeras que los resultados del juego no dependerían exclusivamente de los votos del público, sino de decisiones tomadas por la producción.

La acusación de Keila no pasó desapercibida, y durante la gala, el “Ojo que todo lo ve” se dirigió directamente a la jugadora y al resto de los participantes para aclarar la postura del programa.

Con un tono firme, GH expresó: ”En las últimas horas, advertí algunos comentarios que cuestionan la legitimidad de este juego y de ninguna manera lo voy a tolerar. Nadie está obligado a pertenecer en mi casa, más aún si llegan a considerar o si creen que desde este lado se procede de manera desleal o fraudulenta”.

Luego, se enfocó directamente en la jugadora: ”Quiero referirme ahora, en particular, a Keila, debido a que en más de una ocasión formulaste este tipo de conjeturas o presunciones sin ningún tipo de fundamentos con extrema liviandad”.

El “Ojo” no dejó dudas sobre su posición, defendiendo la transparencia del programa: ”Yo les abrí las puertas de mi casa para que afronten este desafío, esta aventura, con la tranquilidad de que no existen trampas. Reitero: todo aquel que sospeche sobre la honestidad del juego, tiene la libertad absoluta para retirarse cuando lo desee. Espero que todos, especialmente vos Keila, reflexiones sobre estas cuestiones”.

Keila decidió seguir en la competencia de Gran Hermano

Tras el mensaje, Santiago del Moro le ofreció a Keila la posibilidad de abandonar voluntariamente la casa si sentía que el juego no era justo. La participante, visiblemente incómoda, optó por quedarse y se disculpó públicamente.

”Pido disculpas a todos, no me quiero ir. Estoy muy agradecida con todos, por eso muchas veces le mando saludos a los productores, la verdad es que los queremos. Ayer me pintó el bajón y tuve dichos erróneos, pero ni loca pongo a ellas como algo malo. Pido disculpas de nuevo”, expresó.