Cambios en Gran Hermano: Telefe levantó la gala de nominación

Gran Hermano 2025 se prepara para su tercera gala de eliminación, con una placa de ocho nominados, que quedó definida este jueves y que se resolverá este domingo. Luego, el programa dará inicio a una semana diferente, que no contará con gala de nominación.

Como siempre, el reality es conducido por Santiago del Moro y este domingo iniciará a las 22.15 horas y se podrá ver en vivo por Telefe. Tras la que fue la primera eliminación, con la salida de Delfina, y la segunda de Renato, este domingo un participante se convertirá en el tercer eliminado de la edición.

Gran Hermano: nominados de la semana.

Esto domingo, los nominados son:

Brian, por una sanción

Santiago, fulminado por Ulises

Andrea, fulminada por Ulises

Luz

Chiara

Sandra

Luciana

Jenifer

Luego de la que será la tercera eliminación de la edición, el reality iniciará una semana diferente, que no contará con gala de nominación debido a que el miércoles es Navidad. En este marco, y ante la posibilidad de contar con poco rating debido a las fiestas, Telefe decidió que este martes no haya gala en vivo, sino un Espiando la casa; mientras que el miércoles será La noche de los ex, en lugar de la clásica gala de nominación.

Gran Hermano.

El cronograma de Gran Hermano indica que el lunes se juega por el liderazgo para ganar inmunidad, y el resto van todos a placa positiva. Como el martes es Nochebuena y el miércoles Navidad, la próxima gala será recién el jueves, cuando uno de los nominados baja de placa, y el resto sigue al teléfono el próximo domingo.

Cabe mencionar que Gran Hermano obtuvo su marca más baja en rating y lucha por sobrevivir en una televisión en crisis. El reality, que supo dar históricos frutos con picos de audiencia, no está rindiendo en números como las dos ediciones que lo antecedieron, dentro de una televisión que mes a mes continúa con una pronunciada merma en el encendido general.

