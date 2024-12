La encuesta que más acierta predijó al tercer eliminado de Gran Hermano 2025 y hay sorpresas

La nueva edición de Gran Hermano ya transita su tercera semana, y las estrategias comienzan a tomar protagonismo. Durante la gala de nominación de este miércoles, la tensión se hizo sentir cuando el líder Ulises Apóstolo comunicó a Santiago del Moro su decisión de fulminar a Santiago y Andrea, como parte de su estrategia de juego.

El jueves, el politólogo cordobés sumó un giro inesperado al juego al nominar a Martina y decidir salvar a Sandra de la placa de nominados. Sin embargo, Gran Hermano anuló su movimiento como castigo por haber revelado previamente sus intenciones durante distintas conversaciones dentro de la casa.

Se conoció la decisión del público para eliminar a uno de los nominados de la semana.

Así quedó definida la placa de nominados, tal como se configuró inicialmente el miércoles: Brian, Santiago, Andrea, Luciana, Luz, Jenifer, Sandra y Chiara enfrentarán el voto del público, quienes decidirán quién será el próximo eliminado.

Con tantos nombres en juego, la incertidumbre y las especulaciones comenzaron a inundar las redes sociales, donde los fanáticos del programa no tardaron en tomar partido por uno de estos 8 “hermanitos”.

La encuesta que revela quién será eliminada

El panelista Federico “Fefe” Bongiorno, conocido por sus análisis y encuestas en redes sociales, lanzó un sondeo para anticipar el posible resultado del domingo.

Según los datos obtenidos en la red social X, Jenifer Lauría aparece como la candidata más probable a abandonar la casa, con casi el 70% de los votos en su contra. Este primer indicio generó un intenso debate entre los seguidores del reality.

A la ex novia del futbolista Ricardo Centurión le continua Sandra, que supera los 19% y más atrás, en orden decreciente se ubican Luz, Chiara, Brian y Luciana. Además, Bongiorno no puso entre las opciones a Santiago ni Andrea, que parecen “ser los favoritos” de la gente y por eso no recibirián muchos votos para ser eliminados.