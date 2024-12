El duro relato de Luz al contar en Gran Hermano que fue abusada a los 16 años

Luz es de las participantes más jóvenes de la nueva edición de Gran Hermano y recientemente se abrió en una charla nocturna con sus compañeros y contó que fue abusada cuando tenía 16 años. Esta confesión sorprendió a sus compañeros, sobre todo a las mujeres, ya que uno de los grupos -el liderado por Jenifer- la quieren fuera de la casa desde la primera semana.

Luz está en placa, por lo que arriesga quedar eliminada el próximo domingo, y decidió comenzar a contar su historia. Fue durante una reunión de noche que cada uno expresaba los deseos por los que ingresaron al juego y qué esperan a su salida, y la joven de 21 años de Jujuy no dudó en expresar los propios.

“Me gustaría que se me abran puertas para el modelaje, que siempre en mi familia me tiraban como comentarios y yo lo veía tan lejos. Hoy en día estoy acá, que sé que es una puerta enorme”, contó.

Luz contó qué haría si gana Gran Hermano y expuso su historia

Y lo que parecía ser un sueño frío de parte de Luz, se transformó cuando reveló qué haría en caso de quedarse con el premio mayor. “Quiero apuntar a dos lados, ayudar a los niños primero, a las fundaciones y todo eso. Me gusta mucho ayudar. Siempre que pude, desde chiquita, me iba a cuidar a abuelos o a bebés. Después, también me gustaría apuntar y ayudar mucho a las mujeres, a un refugio para mujeres. Eso básicamente”, dijo y decidió dar más detalles de por qué la moviliza esta causa.

“Viví muchas cosas fuertes con mis pocos años que tengo, que son 21 y mi familia también a la par. Así que bueno, me gustaría apuntar por ahí también”, explicó.

Tras varios segundos en silencio, confesó quebrada: “En un momento... abusaron de mí sexualmente y cuando no sabía dónde ir, me hubiera gustado mucho tener como un lugar o apoyo y todas esas cosas. Apuntaría ahí, no por mí, sino por más mujeres también que callan, sobre todo acá en la Argentina, que todo queda ahí a la nada”.