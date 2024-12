Gran Hermano 2025: expuso a Santiago del Moro, cortaron la trasmisión y tiene miedo de lo peor

El lunes pasado, en el debate de Gran Hermano 2024, cuando Santiago del Moro ingresó a la casa, se vivió un incómodo momento luego de que Keila Sosa interrumpiera al conductor.

Del Moro estaba explicando el funcionamiento del kiosco, un nuevo segmento en esta edición, y la joven, que fue la encargada de abrir el certamen pidió mandar un saludo a su mamá que estaba cumpliendo años.

Ahí, el conductor remarcó que tienen las cámaras prendidas las 24 horas del día, que no pierdan tiempo en el vivo para eso.

Se vivió un momento tenso en la gala de este martes.

Más tarde, cuando los participantes ya estaban acostados, uno de sus compañeros le dijo a Keila: “Para mí le tenés que pedir a tu amigo Santi”. Inmediatamente, otra jugadora acotó: “Qué le va a pedir, si la sacó del or... cuando quiso saludar a la mamá”.

Acto seguido, la participante, que parece haberse ganado al público por su carisma, afirmó: “Ey, me re enoje…y vine acá. No sé si mañana no me cancela, porque dije un montón de cosas en la pieza porque estaba enojada”.

En medio de la queja de Sosa, uno de los canales oficiales que trasmite las 24 horas fue a la pausa y cortó la transmisión.

Ulises ganó la prueba semanal y fulminó a dos compañeros

Este martes, Ulises Apóstolo se convirtió en el líder de la semana en Gran Hermano 2024 luego de la dura prueba, en la cual se enfrentó en una final muy reñida con Claudio Di Lorenzo y Andrea Lázaro.

“Tenés un ‘súper beneficio’ que es el voto invertido. Tus votos van a valer más que le resto: 4 y 2″, le comentó Santiago del Moro, agregando que debía darle inmunidad a un compañero y fulminar a dos, que se sumaron a la placa que ya tenía el nombre de Brian, por romper las reglas del juego.

Así las cosas, Ulises decidió darle inmunidad a Giuliano y mandar a placa a Santiago y Andrea, con quienes lleva una interna desde el primer día de convivencia. El jueves, deberá bajar a uno de los nominados que se registren esta noche y cambiarlo por otro “hermanito”, resultando una placa de por lo menos 7 nombres.