Brian Alberto enfrentó a Ulises Apóstolo en pleno vivo de Gran Hermano y lo dejó sin palabras

El último debate de Gran Hermano dejó un momento cargado de tensión cuando Brian Alberto enfrentó a Ulises Apóstolo en plena transmisión. Todo comenzó tras la prueba de líder, donde Ulises obtuvo el poder de fulminar directamente a dos compañeros y de salvar a otro, pero nunca pensó que alguien iba a enfrentarlo en pleno vivo.

Ulises llevó directamente a placa de nominación a Santiago Algorta y Andrea Lázaro, sin posibilidad de ser salvados. Además, otorgó inmunidad a Giuliano Vaschetto, asegurándole que no recibiría votos en el confesionario.

La situación escaló sobre el final del programa, cuando Santiago del Moro recordó una antigua regla del reality que permite al líder autofulminarse. Este podía ser un beneficio para Ulises, pero él prefirió no usarla y conservar así su inmunidad.

Ulises Apóstolo

Brian cruzó a Ulises por una actitud con Petrona

Fue este detalle el que motivó a Brian a tomar la palabra antes de que terminara la transmisión para lanzar una serie de cuestionamientos que encendieron el clima en la casa. “Le quería preguntar a Uli, porque veo que le gusta exponer a gente, si lo que hizo con Petrona es genuino o lo está haciendo por estrategia de juego”, disparó.

El vendedor ambulante se refirió al abrazo que Ulises le dio a Petrona en pleno vivo, donde afirmó que la consideraba como “una mamá” dentro de la casa. Sin embargo, Brian agregó con picardía: “Porque ayer lo escuché decir que era una persona que no estaba desarrollada intelectualmente, y hoy lo ves abrazándola y conmocionándola como para llevarla para su bando”.

El cruce no terminó ahí. Brian cuestionó también la actitud de Ulises respecto a la posibilidad de autofulminarse. “Quería aprovechar para decir qué tan picante que dice ser él, que ‘soy picante, soy picante’, y no usar la autofulminante para probarse. Me parece que no es muy picante que digamos”, sentenció.

Ulises, aunque inicialmente intentó esquivar la discusión, respondió con un comentario conciliador que dejó al público intrigado. “Es una lástima, la verdad, la actitud de Brian. Me sorprende. Yo si pudiera salvarlo, lo salvaría, sinceramente. Lo hablé recién con sus amigos cercanos”, dijo.

Lejos de conformarse, Brian replicó rápidamente: “Igual está desviando el tema porque le pregunté algo de Petro”. A pesar de la insistencia, Ulises optó por mantener su postura: “Yo, a la persona que más respeto en esta casa es a Brian y a su historia. No voy a discutir”. Sin embargo, el último golpe lo dio Brian, quien concluyó con una frase contundente: “El que calla otorga, Santi”.