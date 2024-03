Gran Hermano 2023: qué ocurrirá con la nominación fulminante que realizó Alfa

A menos de 24 horas desde su regreso – se dio el lunes- a Gran Hermano, Alfa se la jugó, demostró que está dispuesto a generar caos e hizo la nominación fulminante. No obstante, la entrada de Ariel, hizo que su paso por GH 2023 sea fugaz.

Alfa volvió a Gran Hermano con el objetivo de quedarse unos días y desestabilizar la casa. En la edición anterior fue uno de los participantes más escandalosos, y su regreso está a la altura, dado que jugó la carta más importante.

Alfa había hecho la fulminante y resta saber que ocurrirá.

La información fue revelada por Santiago del Moro al final del programa del martes. “Les cuento que la fulminante la hizo Alfa”, comentó, generando una rápida reacción de los panelistas: “No, qué atrevido “, expresaron.

“Si algo le faltaba a este juego era que Alfa haga la fulminante. Así que vamos a ver qué decide el big y que pasa mañana porque cualquier cosa puede pasar”, concluyó el conductor del certamen más popular de la pantalla chica.

La fulminante es una herramienta permite a los jugadores enviar directamente a placa a uno de sus compañeros, sin necesidad de pasar por el proceso tradicional de nominación en el confesionario.

El regreso de Alfa fue conflictivo y Catalina lo sufrió

Cabe señalar que Alfa siempre demostró tener un carácter lo suficientemente fuerte como para enfrentar a cualquier participante y no tiene miedo de decir las cosas de frente, como lo hizo en la reciente edición, en la que tomó protagonismo.

Su llegada afectó a todos los jugadores, pero tuvo un impacto más notorio en Furia y Cata, aunque por razones muy diferentes. La ex doble de riesgo está feliz por su presencia y pasaba casi todo su tiempo junto al empresario.

Por el contrario, su amiga no quiere saber nada con el hombre de 62 años y no solo se alegró de su salida, sino que, además, fue quien recibió la fulminante que no fue tenida en cuenta por “no tenerla habilitada”.