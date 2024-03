Así se vivió la nueva gala de nominación con Big Ari dentro de la casa de Gran Hermano

Esta noche del miércoles se vivió la décimoquinta gala de nominación en la casa de Gran Hermano y los jugadores nominaron a sus compañeros y expusieron los motivos de sus votos. Damián, Emmanuel, Mauro, Joel y Florencia quedaron en placa y alguno de ellos puede abandonar la casa el próximo domingo.

Antes de comenzar la gala, Santiago del Moro sorprendió con la noticia de que Alfa abandonó la casa por su propia voluntad. El ex jugador emitió una fulminante contra Catalina, sin embargo, tras dejar la competencia, su voto no se contabilizó.

Así quedó la conformada la placa en esta nueva gala de nominación

De esta manera, sólo Big Ari se quedó en la casa y la gala se desarrolló de una manera diferente ya que el ex jugador pudo participar de la nominación. Al momento de ingresar al confesionario, Ariel decidió dar 2 votos a Manzana y 1 voto a Bautista argumentando que hace tiempo que los jugadores no van a placa.

El ex hermanito expresó su alegría y felicidad por estar en la competencia nuevamente y destacó la gran afinidad que tuvo con todos los participantes. “Hacia años que no me sentía con la plenitud, el cariño, el amor y el respeto con que me recibió la casa”, expresó.

Por otro lado, la gala comenzó con un participante en placa, Damián, quien quedó fulminado tras elegir uno de los sobres que llevó Agostina en un congelados.

Big Ari votó en esta nueva gala de nominación en GH

Así mismo, Juliana sorprendió utilizando nuevamente la nominación espontánea y le dio 3 votos a Darío y 2 votos a Joel. “Hay que vaciar la casa, tenemos muchos ocupas”, argumentó la participante.

Tras la salida de Rosina y la visita de los ex Gran Hermano, las tensiones, los conflictos y las divisiones en la casa aumentaron y muchos hermanitos debieron replantear sus estrategias para esta nueva nominación.

Furia sorprendió con una nueva espontánea

Durante esta semana los jugadores detectaron mucha división, malos tratos y falta de afinidad entre ellos, mientras que algunos eligieron sus votos por estrategia.

Una por una todas las nominaciones de Gran Hermano

Paloma: Mauro (2 votos); Emmanuel (1 voto)

Emmanuel: Catalina (2 votos); Florencia (1 voto)

Joel: Juliana (2 votos); Darío (1 voto)

Virginia: Emmanuel (2 votos); Mauro (1 voto)

Zoe: Mauro (2 votos); Emnmanuel (1 voto)

Federico: Emmanuel (2 votos); Florencia (1 voto)

Mauro: Emmanuel (2 votos); Joel (1 voto)

Nicolás: Joel (2 votos); Mauro (1 voto)

Catalina: Emmanuel (2 votos); Darío (1 voto)

Darío: Florencia (2 votos); Emmanuel (1 voto)

Florencia: Emmanuel (2 votos); Joel (1 voto)

Juliana: Darío (3 votos); Joel (2 votos) Espontánea

Damián: Emmanuel (3 votos); Florencia (1 voto)

Bautista: Joel (2 votos); Mauro (1 voto)

Martín: Joel (2 votos); Florencia (1 voto)