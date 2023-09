Got Talent: un participante homenajeó a Abel Pintos en vivo pero el cantante sorprendió con su reacción

Abel Pintos protagonizó un sorprendente momento en “Got Talent Argentina” (Telefe) cuando un participante, Lisandro Machado, decidió homenajearlo con una interpretación de uno de sus éxitos, “Como te extraño”.

Aunque la actuación de Lisandro recibió una ovación del público, Abel Pintos sorprendió a todos con su reacción.

Lisandro Machado, originario de Charata, Chaco, pero residente en Lomas de Zamora, cautivó al público desde el principio al compartir su historia y su pasión por la música. Proviniendo de una familia con raíces musicales, la guitarra siempre ha sido una parte fundamental de su vida.

La presentación de Lisandro Machado en “Got Talent Argentina” fue acompañada por una respuesta entusiasta de la audiencia, que aplaudió efusivamente su actuación. Sin embargo, la verdadera sorpresa llegó con las opiniones de los especialistas y el jurado.

Emir Abdul fue el primero en dar su opinión, resaltando el carisma de Lisandro y su habilidad para transmitir emociones. A pesar de algunos comentarios iniciales menos favorables, Abdul elogió la parte final de la interpretación, que le erizó la piel.

La Joaqui instó a Lisandro a seguir su pasión por la música y no dejar que su talento quede en el comedor de su casa. Le recordó que presentar su música frente a alguien a quien admira, como Abel Pintos, es un paso valiente y que esa confianza lo hará indestructible.

Flor Peña, otra de las jurados, elogió la valentía de Lisandro por elegir cantar una canción de Abel Pintos, en particular “Como te extraño”. Destacó su guapeza y su potencial como cantante, expresando su admiración por el participante.

Qué le dijo Abel Pintos a Lisandro Machado tras su interpretación

Finalmente, Abel Pintos tomó la palabra y ofreció su opinión sincera sobre la interpretación de Lisandro.

Abel Pintos en "Got talent". (Instagram Abel Pintos)

“A mí no me gustó, pero me emocionaste mucho. No porque hayas elegido una canción mía en absoluto, sino porque vos sos emocionante”, expresó el cantante.

“A mí no me gustó la versión, pero te pido encarecidamente que te salgas de tu comedor, te vayas a estudiar y te empieces a subirte a muchos más escenarios para que te podamos disfrutar”, agregó.

A pesar de su evaluación crítica, el jurado coincidió en que Lisandro Machado merecía avanzar a la siguiente etapa de la competencia.

