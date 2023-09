Got Talent: el “Abel Tinto” que sorprendió con trabalenguas y al que el jurado quiso desnudar

Este jueves comenzó el programa veintiuno de “Got Talent Argentina”, conducido por Lizy Tagliani y que tiene como jurado a Florencia Peña, el bailarín Emir Abdul, La Joaqui y Abel Pintos. Para esta ocasión, un rapero interpretó su propio tema con trabalenguas pero no le alcanzó.

Loki Salta es un participante oriundo de la provincia de Salta. Ante el jurado, se presentó como “Abel Tinto”. Para su show, cantó un tema hecho con trabalenguas y pese a su esfuerzo, no logró convencer al jurado y quedó eliminado.

Así fue el rap con trabalenguas de Loki Salta

Loki Salta se paró sobre el escenario y rápidamente La Joaqui le preguntó si va al mismo peluquero que Abel Pintos, a lo que respondió: “Sí, en un ratito a mi me lo hace... Mis amigos dicen que soy ‘Abel Tinto’”.

Luego, cada uno de los miembros del jurado comenzaron a elogiar todas las prendas que llevaba puesto el oriundo de Salta. En un momento, el cantante le dijo: “Hoy te vas en bolas de acá, porque te vamos a desnudar”.

Loki Salta y su presentación

Luego de varios minutos de risas entre los presentes, comenzó la presentación del participante. En esta ocasión, presentó un rap con distintos trabalenguas. Con el correr de los minutos, el público acompañó con aplausos y mucho asombro.

Al finalizar, empezó las devoluciones. La primera en tomar la palabra, fue la cantante de RKT: “Es complejo lo que hacés, es difícil... Si vos querés hacer algo para la tele, vas a tener que armar un buen show... Me parece injusto a que te expongas y a que te entienda una pequeña parte de los televidentes”.

El siguiente fue Abel, quién detalló: “Yo estoy seguro de que debes tener talento en este mundo. En la performance, lo que me pasó es no vi el talento, solo una persona con una buena habilidad fonética... Vi una persona trabajadora, pero no alcancé a ver tu talento”.

Loki Salta y su rap con trabalenguas

Después, continuó Emir Abdul: “A mi me encanta como suena tu voz, pero cuando intentamos querer hacer algo nuevo, muchas veces pensamos que los demás conocen nuestra historia... A vos no te conozco y lo que ví, no se que hay más de eso... Quería entenderlo”.

Finalmente, llegó el momento de la votación final. Hubo decisión dividida entre los miembros del jurado, pero de igual manera y pese a ser empate, no logró pasar a la siguiente ronda del programa de talentos más famoso del mundo.

Seguí leyendo