El dúo de Got Talent que conmovió a todos con su historia, pero Abel Pintos los fulminó: “Estaba esperando que termine”

Este miércoles comenzó el vigésimo programa de “Got Talent Argentina”, conducido por Lizy Tagliani y que tiene como jurado a Florencia Peña, el bailarín Emir Abdul, La Joaqui y Abel Pintos. Para esta ocasión, un dúo de hermanos conmovió a todos y con un golpe de suerte, lograron pasar a la siguiente ronda.

Dúo “Los Chicos de la Peatonal”, son dos hermanos oriundos de la provincia de Buenos Aires. Para su presentación, tocaron un mix de varias canciones de diferentes géneros, acompañados de un cartel. Gracias a lo expuesto, continuarán en carrera en el programa de talentos más famoso del mundo.

Así fue el gran show del dúo “Los Chicos de la Peatonal”

Dúo “Los Chicos de la Peatonal” se pararon sobre el escenario y brindaron una palabras: “Nos sentimos bien. Pensamos que íbamos a estar más nervioso. Somos hermanos. Estamos estudiando”. Con respecto al cartel que llevaron, contaron: “Laburamos en la calle y este cartel resume nuestra historia en la peatonal”.

Posteriormente, continuaron: “Siempre que la gente pasa y aportan con su granito de arena, lo utilizamos para eso, para estudiar. Somos Tomás y Agustín”. Rápidamente, se ubicaron y comenzaron su presentación.

Los hermanos que cautivaron con su historia

Luego de varios minutos tocando instrumentos, se llevaron el aplauso de todos los presentes en la sala. Una vez finalizado todo, llegó el momento de las devoluciones. Cuando parecía que el jurado había disfrutado de lo expuesto, todo dio un giro inesperado.

La fuerte devolución de Abel Pintos y el jurado

El primero en tomar la palabra, fue Abel Pintos, quién con fuertes palabras, opinó: “Son muy carismáticos, son tiernos. Fue muy desordenado. Realmente estaba esperando que termine. Entiendo la emoción, la adrenalina y entiendo todo. Trataba de llevarme al contexto en que vienen para justificar el desorden”.

Posteriormente, continuó: “Tengan en cuenta que están muy en el fondo”. La siguiente fue Florencia Peña, quién dijo: “Me parece que acá nos conmovió a todos el amor, la hermandad, las ganas, el hecho que sean músicos callejeros y que busquen estudiar. Lo que hace falta es estudiar y lo bueno es que saben lo que quieren”.

El show que abrió el debate entre el jurado

Luego, Emir Abdul dio su devolución: “Es real que conmueve su historia, pero a mi lo que me conmueve es como empezaron tocando con tanto corazón y complicidad. Por momento, sentía que el violín desafinaba, pero conectaba con ustedes por otro lado, no tanto musical, sino la conexión que tenían”.

Finalmente, llegó el momento de La Joaqui: “Sinceramente, si hubo cosas que no estuvo bien, o no los observe... A mi me gustó lo que observé”. Antes de pasar a la votación, el cantante agregó: “Tienen que terminar de entender que no son principiantes...”

Momento de la devolución de Abel Pintos

Todos los miembros del jurado, luego de varios segundos pensando, tomaron la decisión, de forma unánime, que el dúo porteño pase a la siguiente ronda del programa de talentos más famoso del mundo.

