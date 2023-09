El mendocino que “desafió al destino” y deslumbró a todos en Got Talent

Este martes comenzó el decimonoveno programa de “Got Talent Argentina”, conducido por Lizy Tagliani y que tiene como jurado a Florencia Peña, el bailarín Emir Abdul, La Joaqui y Abel Pintos. Para esta ocasión, un mendocino la rompió con su presentación y logró pasar de ronda.

Juan Manuel Norton es un participante oriundo de la provincia de Mendoza. Su show consistió en realizar acrobacias aéreas, mientras sonaba el tema “Desafiando el destino” de María Becerra. Su coreografía gustó y pudo seguir en carrera en el reality.

Así fue la increíble presentación de Juan Manuel Norton

Juan Manuel Norton se paró sobre el escenario y brindó una palabras: “Me llamo Juan. Cómo dice el tema que elegí, estoy un poco desafiando al destino, porque en Mendoza no se ve mucho esto. Cuando uno crece, lo mandan a jugar al fútbol o tenis y cuando vi que había una persona colgada, dije, ‘yo quiero hacer esto’”.

Inmediatamente, comenzó la coreografía del mendocino, que consistió en hacer acrobacias aéreas con su aro y acompañado del tema de María Becerra “Desafiando al destino”. Con el correr de los minutos, dejó en silencio toda la sala.

El mendocino que la rompió en Got Talent

Una vez finalizado su presentación, llegó el momento de las devoluciones. La primera en tomar la palabra fue La Joaqui: “Se nota que disfrutás mucho de lo que hacés. Eso está muy bueno, está lindo tener un lugar en el mundo para desconectar... Me encantó lo que hiciste”.

El siguiente fue Abel Pintos, quién opinó: “Lo primero que pienso es que seguramente después de verte en televisión, habrá muchos niños y niñas que descubran esto a través tuyo, como vos lo descubriste en algún momento, buscando alternativas”.

Posteriormente, agregó: “Sos una hermosa referencia para que eso suceda. Fue bellísimo lo que hiciste”. Luego, Florencia Peña dio su punto de vista: “Fue muy hermoso lo que hiciste, Juan. Tenes una energía hermosa. Quizas no hiciste grandes cosas... Fue tan simple pero armonioso... Fue un número redondo como tu aro y brilloso como tu pecho”.

Juan, el participante mendocino que impactó a todos

Por último, llegó el momento de Emir Abdul, quién comentó: “Para mí fue dinámico, emocionante y al conectar vos con el instrumento, me hiciste conectar a mi. La canción me genera cosas lindas y que vos hagas eso con tanta pasión, me lo generó a mí. Gracias”.

Finalmente, llegó el momento de la votación final. De forma unánime, todos los miembros del jurado dieron el afirmativo y de esta manera, el participante mendocino pasó a la siguiente ronda del programa de talentos más famoso del mundo.

