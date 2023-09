La participante de Got Talent que encendió la pista y recibió piropos subidos de tono de Florencia Peña

Este lunes comenzó el decimoctavo programa de “Got Talent Argentina”, conducido por Lizy Tagliani y que tiene como jurado a Florencia Peña, el bailarín Emir Abdul, La Joaqui y Abel Pintos. Para esta ocasión, una participante se presentó con un baile que impactó a todos y logró pasar a la siguiente ronda.

Nair Selena Elías, es una joven de 31 años, proveniente de Mar del Plata, provincia de Buenos Aires. Para su presentación, eligió bailar una coreografía árabe. Gracias a esto, la rompió y logró pasar de ronda del programa de talentos más famoso.

Así fue el increíble show de Nair Selena Elías

Nair Selena Elías se paró frente al jurado con unas breves palabras: “Me llamo Nair, tengo 31 años y soy de Mar del Plata. La verdad, la verdad... Es que mis amigas me estuvieron insistiendo para que lo haga y bueno, eso me terminó de llevar acá... No me visualizaba en este lugar... Bendecida de estar acá”.

Inmediatamente, comenzó el show. La participante de 31 años recorrió parte del escenario, bailando su coreografía árabe, acompañada de un sable. Poco a poco, se ganó el aplauso de todas las personas presentes en la sala.

Nair y su show árabe

Una vez finalizado, fue Emir Abdul quién se levantó de la silla para halagarla directamente. Llegó el momento de las devoluciones. La primera en tomar la palabra fue La Joaqui: “Ay que hermosa por favor. Me gustaría que me expliques de esta danza”.

Rápidamente, el bailarín la interrumpió y le explicó: “Hizo la danza del sable, la danza del vientre y la danza con el pelo. Joaqui, es un placer ver a una bailarina tan buena de árabe. Técnicamente sos increíble, pero aparte es increíble que en tan poco tiempo, lo hayas mostrado tan bien”.

La participante que la rompió con su baile

El siguiente fue Abel Pintos, quién dio su punto de vista: “Desde el principio pude ver tu trabajo y dedicación y condiciones. Hasta la mitad fui con eso y creí que quedaba en eso... Entonces, fue cuando marcaste la diferencia. La última parte demostraste que tenés talento... Demostraste tu seducción”.

El piropo picante que le dijo Florencia Peña a Nair Selena Elías

Por último, llegó el momento de las declaraciones de Florencia Peña, quién le dijo a la participante: “Hubo algo del poder femenino. Vos tenés algo de eso. Te paraste acá y nos contaste que te sentiste merecedora de esto... Hubo algo desde lo femenino muy fuerte, muy atrapante lo que tenés”.

Posteriormente, continuó: “Estamos hablando todo el tiempo de igualdad, algo de lo que adhiero, pero cuando aparece ese poder de lo femenino, me parece super atractivo y vos lo tenés. Me sedujo todo lo que hiciste, te felicito”.

Al momento de la votación final, todos los miembros del jurado votaron de forma afirmativa y unánime, lo que le permitió a Nair a pasar a la siguiente ronda del programa de talentos más famoso.

La picante devolución de Florencia Peña para Nair Selena Elías

