Got Talent Argentina: pésima noche para las mendocinas y el enojo de Lizy por el mal gusto del jurado

Este domingo fue una noche fatal para las participantes mendocinas que se subieron al escenario de Got Talent Argentina. Ambas no pasaron el filtro del jurado, por lo tanto no continuaron hacia la siguiente etapa. El criterio de selección del jurado está siendo muy cuestionado en las redes después de echar a un grupo que lo dio todo y darle botón dorado a un polémico bailarín. Hasta Lizy Tagliani cuestionó la decisión de sus compañeros.

Camila, la bailaora que no logró convencer al jurado

Camila Valenzuela es mendocina y llegó a Got Talent con una propuesta de baile que fusiona el árabe con el flamenco. La joven contó que baila desde los 2 años, por lo que la mirada del jurado pareció haberse ajustado a la perfección que esperaban y el resultado no fue el esperado.

La mendocina venía bien hasta que al momento de terminar, Emir pulsó el botón rojo y la condenó. La devolución, en general, fue buena, pero al jurado no le alcanzó y no logró pasar de instancia.

María Celeste Chacón, la mendocina que tiró la toalla

María Celeste llegó divina la escenario, con un look country y un sombrero rojo que no pasaba desapercibido. Se presentó como anestesista, abogada y cantante, pero aclaró que esto último lo hace como hobby y que llevaba mucho tiempo sin cantar ni tocar la guitarra.

Hecha la aclaración, la mendocina se preparó, empezó a tocar, pero ante la primera cruz roja, que vino de parte de Abel, se apabulló y cortó su acto. Pidió disculpas y dijo que no podía seguir. El jurado fue muy amable con ella, pero, lógicamente, no continúa en el certamen.

El criterio del jurado en la mira de los espectadores

Got Talent Argentina es uno de los programas que más polémica levanta en las redes. Ya sea para apoyar a un participante o para liquidarlo, los mensajes se cuentan de a miles. Pero lo que más polvareda levanta es la decisión del jurado de aceptar a alguno y bajarle el pulgar a otros.

Este domingo se avivó la polémica después de que el jurado “echara” a un grupo de malambo que dejó todo sobre el escenario. Hasta Lizy Tagliani se enojó con sus compañeros por ponerles una cruz. La conductora del certamen estaba muy atenta a la presentación cuando escuchó la chicharra y preguntó: “¿una cruz, quién fue?¿quién fue?”.

Las redes, por su parte, ardieron por la decisión del jurado de aprobar, y encima darle el botón dorado a un participante que improvisó un baile con el Himno Nacional Argentino.

