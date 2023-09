Got Talent: el exótico show de una participante que, con un golpe de suerte, convenció al jurado

Este viernes comenzó el duodécimo programa de “Got Talent Argentina”, conducido por Lizy Tagliani y que tiene como jurado a Florencia Peña, el bailarín Emir Abdul, La Joaqui y Abel Pintos. Para esta ocasión, una participante presentó un show con su cabello e impresionó a todos.

Lucía Dicek es una joven oriunda de Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires. En su actuación, mostró un show con “suspensión capilar”, que consiste en hacer acrobacias con el cuero cabelludo. Gracias a lo presentado, logró pasar de ronda.

Así fue el extraño show de Lucía Dicek

Lucía Dicek comenzó su show con una breve presentación. Un curioso Emir Abdul le consultó a la participante qué iba a realizar, a lo que respondió: “Voy a hacer un número de ‘suspensión capilar’... Me suspendo con el cabello”. Estas palabras dejó boquiabierto a todos.

Inmediatamente, la oriunda de Buenos Aires inició su show. Ató su cabello en una soga, se elevó y comenzó a danzar en el aire mientras estaba suspendida. Con el correr de los minutos, la sala se llenó de un profundo silencio y se llevó todas las miradas.

Lucía y su "suspensión capilar"

Una vez finalizada la actuación, llegó el momento de las devoluciones. El primero en tomar la palabra fue el bailarín: “Me transmitió mucha paz lo que hiciste. Lo que no me copó tanto es que estabas siempre igual. Me hubiese gustado algo más acrobático”.

Posteriormente, La Joaqui le consultó a la participante si le dolía el cabello, a lo que le respondió: “Sí, duele”. Después, la cantante continuó su punto de vista: “Me parece una locura. Me daba miedo que te pase algo”.

Lucía y su presentación

El siguiente fue Abel Pintos, quién comentó: “Está clarísimo que hay un trabajo enorme... Mucha dedicación y concentración cada vez que lo hacés. Me cuesta ver si es talento o disciplina muy bien lograda”.

Por último, Florencia Peña habló: “No termina de conmoverme... Sentía que al ser una disciplina dolorosa, necesitaba sentir que no te duele... Te veía tensa en algunas situaciones. Es complejo de evaluar”.

Finalmente, llegó el momento de la decisión final. La cantante de RKT dio el negativo. Abel apostó por una nueva oportunidad, al igual que los otros miembros del jurado. De esta manera y con un golpe de suerte, la participante logró pasar a la siguiente ronda del reality.

