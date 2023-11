Fueron furor en el cine y ahora son las series más vistas de HBO en Argentina

¡Hey, fanático de las series! ¿Estás listo para sumergirte en el apasionante mundo del streaming? Hoy te traemos una noticia que te va a volar la cabeza. Resulta que cada vez más personas invierten su tiempo de ocio en disfrutar de los mejores contenidos en HBO. ¡Sí, así como lo escuchás! Y no es para menos, porque esta plataforma se ha convertido en el paraíso de las series más populares y adictivas del momento.



Si sos de los que no pueden resistirse a una buena maratón de episodios, te invitamos a que no te pierdas el ranking de lo más visto de series en Argentina. Vas a encontrar los títulos que están en boca de todos y que no podés dejar de ver. Desde dramas intensos hasta comedias que te harán reír a carcajadas, HBO tiene todo lo que necesitás para pasar un buen rato.



Así que, ¿qué estás esperando? Prepará las palomitas, acomodate en tu sillón favorito y sumérgete en el fascinante universo de las series más populares. No te quedes afuera y descubrí por qué el streaming se ha convertido en la forma preferida de entretenimiento de millones de personas en todo el mundo. ¡No te lo podés perder!

Top 10 series de Argentina

1.- 30 Monedas

En un mundo donde nada es lo que parece, Vergara, Paco y Elena librarán una batalla por el control de las treinta monedas por las que Judas traicionó a Jesús.

5.- Rick y Morty

Comedia animada que narra las aventuras de un científico loco Rick Sánchez, que regresa después de 20 años para vivir con su hija, su marido y sus hijos Morty y Summer.

6.- La Edad Dorada

Marian Brook, una joven huérfana de un general del Sur se muda al hogar rígido de sus tías en Nueva York. Con una misteriosa amiga negra haciéndose pasar por su criada, descubrirá un nuevo mundo donde los vecinos se gastan el dinero a espuertas. No dejarse llevar por este estilo de vida y la vorágine del dinero será su desafío en un nuevo mundo que se prepara para la modernidad.

7.- Love is in the Air

Eda planea terminar sus estudios como arquitecta en el extranjero cuando Serkan Bolat, un joven empresario -y uno de los solteros más cotizados de Estambul-, se interpone en su camino cuando él decide cortar su financiación para los estudios a nivel internacional. Bolat le propone entonces un trato: si ella acepta pasar dos meses con él como si fuese su prometida, volverá a pagar sus estudios. Aunque Eda está convencida de odiarlo profundamente, a medida que pasan los días su relación comienza a cambiar.

9.- Garavito: La bestia serial

Los investigadores que lograron la captura y condena del colombiano Luis Alfredo Garavito, el mayor asesino y violador de niños de la historia de la humanidad, narran en primera persona la morbosa crónica del Monstruo de Génova.

10.- Secretos de Familia

Ilgaz y Ceylin son dos desconocidos cuyos caminos se cruzan para siempre de manera inesperada. Surge a raíz de un asesinato, a partir del cual empezarán a trabajar juntos para dar con el asesino. No lo habían buscado y ha surgido por accidente, pero su vida quedará ligada de manera permanente.

Orígenes de HBO una de las plataformas preferidas de los usuarios

HBO, una de las plataformas de streaming más populares, tiene su origen en Estados Unidos. Fue fundada en 1972 y desde entonces se ha convertido en un referente en la industria del entretenimiento. Sus producciones más famosas incluyen series como "Game of Thrones", "The Sopranos" y "Westworld", que han cautivado a millones de espectadores alrededor del mundo. Estas producciones se caracterizan por su alta calidad y su capacidad para enganchar al público. Con tramas complejas, personajes memorables y una cuidada producción, las series de HBO logran transportar a los espectadores a mundos fascinantes y adictivos. Además, la plataforma también ofrece una amplia variedad de películas, documentales y programas de comedia, que garantizan horas de entretenimiento para todos los gustos. Los contenidos de HBO no solo entretienen, sino que también generan conversación y debate. Muchas de sus series se han convertido en fenómenos culturales, generando teorías, análisis y discusiones en redes sociales y foros de internet. Además, la plataforma se destaca por su apuesta por la diversidad y la inclusión, ofreciendo historias que representan a diferentes comunidades y rompen estereotipos. En resumen, HBO es una plataforma de streaming que ha logrado conquistar a millones de usuarios gracias a sus producciones de alta calidad. Con series como "Game of Thrones" y "The Sopranos", ha dejado una huella imborrable en la historia de la televisión. Sus contenidos no solo entretienen, sino que también generan conversación y reflexión, convirtiéndose en un referente en la industria del entretenimiento