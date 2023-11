Fueron furor en el cine y ahora son las películas más vistas de Prime Video en Argentina

¡Atención, cinéfilos y amantes del entretenimiento! Si sos de los que disfrutan de invertir su tiempo de ocio en ver los mejores contenidos, no podés perderte el auge del streaming. Y en esta ocasión, te traemos una propuesta irresistible: ¡Prime Video!



En Argentina, cada vez más espectadores eligen sumergirse en el fascinante mundo del streaming y no es para menos. Con una amplia variedad de películas y series de primer nivel, Prime Video se ha convertido en el destino favorito de aquellos que buscan emociones, risas y aventuras sin salir de casa.



¿Querés saber cuáles son las películas más vistas en este día? No te preocupes, tenemos la respuesta. Te invitamos a descubrir el ranking de lo más visto en Prime Video en Argentina. Desde los últimos estrenos hasta los clásicos imperdibles, encontrarás opciones para todos los gustos.



Así que prepará las palomitas, acomodate en tu sillón favorito y dejate llevar por la magia del cine desde la comodidad de tu hogar. No esperes más, ingresá a Prime Video y descubrí por qué cada vez más argentinos eligen este servicio de streaming para disfrutar de sus momentos de relax.



¡No te quedes afuera! Sumate a la tendencia del streaming y descubrí los mejores contenidos en Prime Video. ¡Te aseguramos que no te arrepentirás!

Top 10 películas de Argentina

1.- Operación Kandahar

Tras sabotear un reactor nuclear iraní, el agente de la CIA Tom Harris (Gerard Butler) descubre que su identidad ha sido revelada a los medios después de que un informante expusiera la implicación de la CIA en la destrucción del reactor. Harris dispone de sólo 30 horas para llegar al aeropuerto de Kandahar (Afganistán) y evitar su muerte y captura. Para conseguirlo, necesitará la ayuda de un traductor afgano llamado Mo (Navid Negahban) que desprecia la violencia y el derramamiento de sangre causado por el conflicto bélico. Perseguidos por peligrosas amenazas, entre las que se encuentra el despiadado asesino Kahil (Ali Fazal), Tom y Mo se verán obligados a unir fuerzas para llegar, de una pieza, a Kandahar.

2.- Uncharted

Un descendiente del explorador Sir Francis Drake descubre la ubicación de la legendaria ciudad de El Dorado. Con la ayuda de su mentor Victor Sullivan y la ambiciosa periodista Elena Fischer, Nathan Drake trabajará para descubrir sus secretos, mientras sobreviven en una isla llena de piratas, mercenarios y un misterioso enemigo, se embarcarán en una búsqueda sin precedentes por alcanzar el tesoro antes que sus perseguidores. Adaptación del aclamado videojuego homónimo.

3.- The Burial

Un abogado ayuda al propietario de una funeraria a salvar su negocio familiar de un gigante corporativo. En una estrategia para darle resonancia al caso, el abogado desentierra una compleja red de poder y opresión que obliga a todos a examinar sus prejuicios.

4.- Spider-Man: No Way Home

Peter Parker es desenmascarado y por tanto no es capaz de separar su vida normal de los enormes riesgos que conlleva ser un súper héroe. Cuando pide ayuda a Doctor Strange, los riesgos pasan a ser aún más peligrosos, obligándole a descubrir lo que realmente significa ser Spider-Man.

5.- Winnie the Pooh: Miel y Sangre

Christopher Robin se dirige a la universidad y ha abandonado a sus viejos amigos, Pooh y Piglet, lo que lleva al dúo a aceptar sus monstruos internos.

6.- La otra Zoey

Zoey Miller, una estudiante de último año de secundaria súper inteligente y desinteresada en el amor, tiene su vida patas arriba cuando Zack, el chico más popular de la escuela, sufre amnesia y confunde a Zoey con su novia.

7.- Rey de asesinos

Garan es parte de un grupo de sicarios internacionales contratados para acabar con el asesino más peligroso del mundo, sólo para descubrir que son ellos los que están siendo perseguidos.

8.- Culpa mía

Noah debe dejar su ciudad, novio y amigos para mudarse a la mansión de William Leister, el flamante y rico marido de su madre Rafaela. Por otro lado, con 17 años, orgullosa e independiente, Noah se resiste a vivir en una mansión rodeada de lujo. Allí conoce a Nick, su nuevo hermanastro y el choque de sus fuertes personalidades se hace evidente desde el primer momento.

9.- Sangrientos dieciséis

Después de que su madre es asesinada en Halloween, una adolescente rebelde viaja en el tiempo a 1987, donde debe detener al joven aspirante a asesino y volver a la línea de tiempo que le corresponde antes de quedar atrapada en el pasado para siempre.

10.- El milagro del padre Stu

La historia real de un boxeador convertido en sacerdote. Cuando una lesión pone fin a su carrera como boxeador amateur, Stuart Long se muda a Los Ángeles en busca de dinero y fama. Mientras se las arregla como empleado de un supermercado, conoce a Carmen, una maestra de escuela dominical que parece inmune a su encanto de chico malo. Decidido a ganársela, el agnóstico de toda la vida comienza a ir a la iglesia para impresionarla. Sin embargo, un accidente de motocicleta lo deja preguntándose si puede usar su segunda oportunidad para ayudar a otros, lo que lo lleva a darse cuenta de que está destinado a ser un sacerdote católico.

Orígenes de Prime Video una de las plataformas preferidas de los usuarios

Prime Video es una plataforma de streaming que nació en el año 2006 como un servicio adicional para los suscriptores de Amazon Prime. Desde entonces, se ha convertido en una de las opciones más populares para disfrutar de películas, series y documentales en línea. Entre las producciones más famosas de Prime Video se encuentran series como "The Marvelous Mrs. Maisel", ganadora de varios premios Emmy, que cuenta la historia de una ama de casa de los años 50 que se convierte en comediante. También destaca "The Boys", una serie de superhéroes con un enfoque más oscuro y realista. Además, Prime Video ha producido películas aclamadas como "Manchester by the Sea" y "The Big Sick". Los contenidos de Prime Video son una excelente opción para entretener a los usuarios, ya que ofrecen una amplia variedad de géneros y temáticas. Desde comedias románticas hasta thrillers psicológicos, pasando por documentales sobre historia y ciencia. Además, la plataforma cuenta con funciones como la posibilidad de descargar contenido para verlo sin conexión a internet, lo que resulta muy conveniente para aquellos momentos en los que no se tiene acceso a una conexión estable. En resumen, Prime Video se ha convertido en una opción imprescindible para aquellos que buscan disfrutar de contenido de calidad en cualquier momento y lugar