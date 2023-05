Festival de Cannes: Johnny Depp fue ovacionado por minutos y se emocionó hasta las lágrimas

Gracias a su espectacular trabajo en la película “Jeanne du Barry”, Johnny Depp recibió una gran ovación por parte de su gente. El sorprendente hecho ocurrió en medio del Festival de Cannes 2023.

Johnny Depp

Durante la primera jornada del Festival, la película dirigida por Maïwenn fue recibida con gran entusiasmo por parte del exigente público, conocido por su criterio selecto a la hora de evaluar las producciones cinematográficas.

Johnny Depp se mostrará con una peluca en referencia a su personaje de Luis XV en la película Jeanne du Barry.

Esta película, según su sinopsis, trata de: “Jeanne, una joven de clase trabajadora ávida de cultura y placer, utiliza su inteligencia y su atractivo para ascender uno a uno los peldaños de la escala social. Se convierte en la favorita del rey Luis XV, quien desconociendo su condición de cortesana, recupera a través de ella su apetito por la vida.”

Los merecidos aplausos para Johnny Depp en el Festival de Cannes

Johnny Depp experimentó una profunda emoción al escuchar los aplausos, los gritos y la ovación de pie que recibió al concluir la película. Fue un momento liberador para el actor, después de todo los problemas que han rodeado su vida personal tras el juicio con su ex pareja, Amber Heard.

Johnny Depp en el Festival de Cannes 2023.

La directora Maïwenn también se conmovió hasta las lágrimas mientras abrazaba a Depp. A su vez, expresó su gratitud hacia todo su equipo y destacó los desafíos que enfrentaron al financiar la producción de la película. Por su lado, el actor le mostraba gestos de agradecimiento en todo momento, reconociendo su papel fundamental en el éxito de la película.

El director del festival, Thierry Fremaux, brindó declaraciones a la prensa antes de la apertura del evento, abordando la presencia de Johnny Depp en Cannes y la mediática batalla legal con Amber Heard. Fremaux expresó: “Si hay alguien en este mundo que no ha encontrado ningún interés en ese tan publicitado juicio, soy yo. No sé de qué se trata. Lo único que me importa es Johnny Depp como actor”. Con estas palabras, el director dejó en claro que su enfoque principal se centra en la actuación y el talento de Depp, desligándose de los aspectos legales y personales asociados al actor.