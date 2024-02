Fede Cyrulnik esta noche en el Teatro Mendoza: “Creo que se le sacó un peso dramático a la astrología”

Fede Cyrulnik se presenta esta noche en el Teatro Mendoza, como cierre de la temporada de humor que se realizó por primera vez en la provincia y que convocó a importantes referentes del género sobre el escenario. “Stand Up Comedy Show” es el nombre del espectáculo que ya va por su tercera temporada y que aglomera una serie de experiencias personales, recuerdos, vivencias y el “toque astrológico” con el que sazona su exitosa presentación.

El horario de apertura de las puertas del Teatro Mendoza será a las 21, cuando se presentará Diego Flores y el espectáculo de Fede Cyrulnik comienza a las 22. Las entradas se pueden adquirir en la boletería o en entradaweb

Los precios de las localidades son Palcos Bajos, Altos y Platea Baja Filas 01 a 12: 11.000 pesos. Platea Baja Filas 13 a 24: 10.000 pesos. Platea Alta: 9.000 pesos y el Pullman: 8.000 pesos.

En charla con Los Andes, Federico Cyrulnik habla no solo del show y de los fanáticos de la astrología sino también de su vida, su paternidad y cómo los deportes le ayudan a enfrentar los obstáculos.

Federico Cyrulnik, humorista y creador de contenido para redes.

-¿Cuál es el secreto del éxito de este show?

Tiene mucha improvisación porque, como habrán visto en mis redes sociales, el 50% del show se forma con el juego con el público, con las preguntas de las parejas, con la gente que viene, entonces si bien el show no es nuevo, se crea en el mismo espectáculo y eso se da mucho en el tipo de comedia que hago. El stand up tiene algo que es muy desestructurado, al menos como yo lo armo. Entonces es la tercera temporada pero cada uno es absolutamente distinto.

-Sorprende tu capacidad para improvisar en esa circunstancias ¿Eso se aprende, se practica o es un don?

Yo vengo del teatro y durante muchos años fui actor de improvisación. Cuando me empiezo a dedicar al stand up, mucho tiempo después me doy cuenta de que tiene todo lo que a mí siempre me gustó, que es el guión en la actuación y la improvisación, entonces fui metiendo eso dentro de mis espectáculos. Las veces que armé espectáculos que fueron poco flexibles, yo me sentí más incómodo. Todos los shows donde la improvisación es parte de la estructura, creo que tiene un plus, porque yo sé leer en cada ciudad el tono, el espíritu. Un poco que se va armando en el camino entre lo que yo llevo y lo que encuentro ahí.

Hay comediantes que no se corren de los chistes y otros que siempre hacen improvisación. Yo estoy encontrando en cada show lo mejor de quienes están ahí conmigo. Tengo una batería de chistes que tienen tal vez quince años, pero yo no tengo mucha regla, entonces los uso de acuerdo a lo que la gente me va diciendo.

-¿Cómo definirías tu show?

Es un show que invita a la gente que le gusta el stand up, que le divierte hacer chiste con signos, no es para gente que venga a buscar un show 100% nuevo en lo particular, pero sí va a encontrar con mi espíritu: improvisar muchísimo con la gente.

Fede Cyrulnik, listo para subir a escena. (Foto de Darío Galiano)

-Cuando empezaste con el tema de los signos ¿Esperabas tanto impacto?

Yo creo que se le sacó un peso dramático a la astrología, porque antes parecía que si te gustaba te tenías que dedicar en serio, o pensar que las estrellas te definen. Yo creo, como un comediante que usa la astrología para hacer humor, o los signos como temática, que uso esa estructura de signos, que ya está escrita, para divertirnos. Entonces al ponerse más liviano encuentra más gente.

-¿Hiciste estudios de astrología para armar este show?

No. Yo acierto porque no estudio. Yo tengo lo que tiene que tener alguien que no sabe astrología pero que entiende qué es lo que las personas buscan de su signo y qué es lo que esperan escuchar. Por eso funciona para gente que le gusta la astrología, se interioriza y me viene a ver buscando chiste con eso. Yo siento que cuando hablo de signos hablo un idioma solo para gente que lo entiende. Por eso quien no sabe de signos se pierde cosas o no se divierte tanto. Y a veces siento que traiciono un poco a mi público anterior que no me venía a ver por los signos, sino por comediante.

-¿Y cómo hacés en esos casos?

Me gusta meter un poco de stand up de signos y un poco también otras cosas, porque si no me van a terminar viniendo a ver solo los que son fanáticos de los signos, y no es lo que yo busco.

-Cerrando el tema de los signos, sabemos que sos de Virgo. ¿Pero con qué otro te identificás?

Muy escorpiano, por eso muy dramático que tienen. También soy muy sagitariano porque soy extremadamente positivo. No sé, creo que tengo todos los signos, porque si me pongo a pensar, me gusta mucho el triatlón, hacer deportes y en eso me siento muy ariano. Soy extremadamente fanátco de comer y de los placeres, por eso me siento taurino. Soy muy multitasking porque puedo estar hablando con vos mientras con el dedo del pié derecho le hago cosquillas a mi bebé y con el otro pie mando un mail. Extremadamente cáncer, porque siempre quiero saber cómo anda mi familia o llamo a mis amigos que son mi familia. También soy súper leonino siendo comediante y manejando las redes sociales. Soy súper Virgo porque soy de Virgo, de por si estructurado y si me sacás el orden me vuelvo loco. Soy muy de Libra porque soy muy indeciso por momentos, porque al ser tan mental a veces entiendo que las posibilidades son muy parecidas en muchos casos y no sé cómo decidir. Soy escorpiano porque soy extremadamente sexual, me siento así, pero muy capricorniano porque soy un enfermo de los negocios y del rendimiento, de la eficiencia de lo que hago. Soy muy acuariano porque me siento único y especial en este mundo y soy extremadamente pisciano porque a veces ni sé donde estoy, o soy muy desconectado en las reuniones sociales porque mi mente se va para otro lado.

-En redes nos dejaste ver una parte de tu vida privada ¿Cómo te cambió la vida formar pareja y el nacimiento de tu hija?

Es como que te parte al medio. Ser padre te destruye y te vuelve a construir, como un ave fénix porque quien eras no existe más en un punto y resurgís con todo lo que tenías y con millones de cosas nuevas Y tiene un lado B que hasta que no sos padre no lo entendés porque ahora veo a mi vieja como no la veía antes, lo mismo me pasa con mis amigos que son padres. Es cruzarse de vereda y dejar de ser hijo para pasar a ser padre.

Federico Cyrulnik presentó a su hija en redes sociales

-Otra de las facetas que compartis es la deportiva. Hacés triatlón y eso lleva mucho tiempo y cabeza.

Sí, yo entreno nueve veces por semana así que estoy casi todos los días entrenando una o dos cosas, así que estoy muy dedicado y me hace muy bien a la cabeza, a la mente, al cuerpo, al espíritu diario, a cómo veo el mundo, a cómo tengo la energía para las cosas. Es innumerable la cantidad de beneficios que tiene tomarte un deporte en serio, siendo amateur. Pero hay algo en la enseñanza de lo que parece imposible, de cuando parece que no se puede, de cuando estás cansado y no das más, pero das más. Tiene tantos paralelismos para trasladar a la vida... Después te hace muy fuerte mentalmente y a mí me pone muy creativo. El otro día se me ocurrió que los que hacen deportes son mentalmente más fuertes porque uno practica lo dramático en lo simple: te preocupás, te estresás y resolvés todos los días cuando entrenás. Te cansás mucho, te enojas con vos, te frustras y después te superas. Entonces cuando vienen problemas más serios en la vida, medio que estás preparado para resolver. Porque el deporte te entrena todos los días para resolver.

-¿Por ejemplo?

Hay un ejercicio en atletismo en el que tenés que bajar tus pulsaciones para poder hacer carreras más rápidas. Para eso te acostumbras a correr cada vez más rápido con pulsaciones cada vez más bajas porque correr no tiene límites pero las pulsaciones sí. Entonces con las preocupaciones pasa lo mismo: si nosotros no trabajamos eso, cualquier preocupación tiene el mismo nivel de dolor de estrés o de forma. Pero cuando lo practicás, realmente empezás a ubicar las preocupaciones en otros niveles más bajos para cuando vengan las preocupaciones más fuertes.

-¿Te ves haciendo producciones de espectáculos para otros?

Hay algo que me viene pasando ya hace un tiempo, porque no soy tan joven, y es pensar: “Qué haría el día de mañana cuando no tenga tantas ganas de actuar”, pero no sé si producir es la respuesta. Yo vengo de la producción de televisión, hice casi 10 años antes de empezar a ser actor, y creo que no produciría.

Creo que si dejara de dedicarme a la actuación haría otra cosa que no tenga que ver con el teatro ni con lo artístico. Quizás tenga que ver con el deporte, las redes sociales o con los negocios en general. Puede ser sacar una marca de algo.