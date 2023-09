Dos pequeños mendocinos cantaron música mexicana e impactaron a todos en Got Talent Argentina

Este martes comenzó el noveno programa de “Got Talent Argentina”, conducido por Lizy Tagliani y que tiene como jurado a Florencia Peña, el bailarín Emir Abdul, La Joaqui y Abel Pintos. En esta ocasión, un dúo mendocino rindió homenaje a la música mexicana e impactó a todos.

Los Charritos de Alto Salvador son dos niños llamados William y Jean, oriundos de la provincia de Mendoza. En su participación, cantaron un tema en honor al país México y con su show, lograron ganarse el corazón de los cuatro jurados del programa de talentos más famoso del mundo.

Así fue el increíble show de Los Charritos de Alto Salvador

Los Charritos de Alto Salvador comenzaron su show con una breve presentación. Según explicaron, tienen 14 y 9 años. Desde muy chicos deseaban participar en Got Talent Argentina y para el show, se vistieron de mariachis mexicanos.

Asimismo, contaron que provienen de Alto Salvador, San Martín, provincia de Mendoza. Inmediatamente, iniciaron su actuación, interpretando un tema que es muy típico del país México. Con el correr de los minutos, se llevaron el caluroso aplauso del público.

El dúo mendocino que impactó a todos

Una vez finalizada la actuación, La Joaqui tomó la palabra y consultó: “¿Cómo fue que llegaron a cantar esta música?”. Rápidamente, uno de ellos respondió: “Desde muy chiquito. Mi padrastro ponía música mexicana en mi casa y nos fuimos pegando mucho a esa música”.

Luego, la cantante de RKT continuó con su devolución: “Es hermoso. Me encanta lo que hacen. Son dos personitas espectaculares”. Para complementar, Abel Pintos siguió: “Son dos personajes espectaculares. Son muy talentosos los dos y tienen mucho carisma... Cantan con mucha emoción, como si fuesen niños estrictamente mexicanos... Me hicieron pasar un buen rato”.

La siguiente fue Florencia Peña, quién opinó entusiasmada: “Cantan muy lindo... Pero además yo evaluaría la posibilidad de actuar. Son dos actores extraordinarios. Felicitaciones a los dos. Son muy lindos”.

Los Charritos de Alto Salvador y su increíble show

El último fue Emir Abdul, quién contó sus sensaciones: “Realmente me sentí en México. Lo que más me gustó fue la coreo y la performance que hicieron. Me encantó lo que hicieron”. Por último, llegó el momento de la devolución final.

Los cuatros miembros del jurado, por decisión unánime, decidieron permitirle al dúo mendocino pasar a la siguiente ronda del programa de talentos más famoso del mundo.

