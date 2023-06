Erika Mitdank, la ex de Ricardo Fort, le iniciará un juicio a la serie: “Sufrí la exposición”

Erika Mitdank, conocida como la ex de Ricardo Fort, lleva años desaparecida de los medios y este martes se sentó en el living de Intrusos y no solo apuntó contra el fallecido empresario chocolatero, sino que aseguró que iniciará un juicio a la serie que cuenta la vida del mediático.

La mujer se alejó de las cámaras porque no sopotó el acoso de los medios por ser la pareja del reconocido millonario. “Sufrí la expocisión. Fue demasiado el shock y en ese momento me afectó mucho”, reconoció Erika en una charla con Flor de V.

Y reveló que desde un primer momento, Fort fue sincero con ella respecto a su vida, pero eso no alcanzó. “Él fue muy claro conmigo. Me dijo que era gay, que no se animaba a contarlo y que necesitaba tener a una mujer al lado para seguir fingiendo y que no lo acosen tanto, pero no era la manera”, dijo.

“Yo era muy chica, tenía 20 años, venía de una familia humilde de Moreno y quería ser famosa”, explicó sobre por qué aceptó estar con Fort, aunque la fama la sobrepasó.

Erika Mitdank en el Bailando.

Luego indagaron acerca de si a ella recibía dinero por fingir ser su pareja, pero negó haber recibido un sueldo. Sin embargo, sí recibió regalos caros del empresario, para poder estar a la altura de la situación.

Todo duró un mes, porque Mitdank decidió dar un paso al costado, algo que Ricardo tomó muy bien en su momento, porque ya había sido “encantado” por Virginia Gallado. “Él tiene un amor muy especial por Virginia”, reafirmó sobre quien luego fue pareja del chocolatero.

Erika Mitdank, ex de Ricardo Fort, le iniciará juicio a la serie.

El juicio que Erika Mitdank iniciará contra la serie de Ricardo Fort

Erika Mitdank iniciará un juicio contra la serie de Ricardo Fort porque usaron su imagen sin su consentimiento. Además, no está de acuerdo con la forma en la que quedó expuesta, lo que la afectó emocionalmente.

“Me contactaron las productoras de Disney para que participe en el documental de Ricardo y les comenté que no quería participar porque no quería rememorar todo lo que pasé. Es un momento que me hizo muy mal y me llevó mucho tiempo de terapia poder superarlo”, contó.

Así luce hoy Erika Mitdank

“Les pedí por favor que ni siquiera aparezca una foto, porque es un documental de Ricardo ¿qué tengo que ve yo? no quería ni aparecer”, explicó y no

“No solo no me hicieron caso, no les importó nada el momento por el que estaba pasando y pusieron igual imágenes mías, videos y me ponen en el lugar de una prostituta”, comentó enojada. “Revivir esto a mis casi 33 años me hace mal, me afecta y no me hace bien como persona”, cerró.

