Así luce hoy Erika Mitdank, la ex de Ricardo Fort que vende fotos en la plataforma prohibida

Erika Mitdank, conocida por haber sido novia de Ricardo Fort y participar en el “Bailando” en 2011, actualmente se alejó de los medios y en su perfil de Instagram hace promoción de su cuenta de DivasPlay.

A pesar de esto, la modelo sigue manteniendo contacto con sus 275 mil seguidores en Instagram, donde ha compartido algunas historias en las que revela detalles de su vida y responde preguntas de sus fans.

Así luce hoy Erika Mitdank

En una de sus historias, Erika afirmó que está enfocada en cuidar de sí misma y trabajar en su amor propio, sin descartar la posibilidad de regresar a los medios de comunicación en un futuro próximo.

La modelo busca enfocarse en las cosas que le gustan y en sus necesidades personales en este momento de su vida. Hoy en día, vende contenido subido de tono en una de las plataformas más conocidas. Con su nuevo estilo morocho, porque siempre la conocimos rubia.

Erika Mitdank en la actualidad / Instagram @erumitdank

“¿Tenés ganas de trabajar en la TV? ¿Tenés proyectos laborales?”, le consultó un fan, a lo que Mitdank se abrió y reveló: “Tengo ganas de trabajar, necesito trabajar”.

Luego, cuando le volvieron a consultar por este tema, la rubia se explayó: “sacando la TV, me gustaría hacer radio, modelo fitness, actuando, haciendo humor, yo tengo mucho humor... eso también es sanador”, finalizó.

La madre de la modelo falleció en junio del año pasada y en una nota reveló: “un año antes de que muera mamá empecé con una especie de depresión que hasta el día de hoy sigo teniendo y tratando”.

Lo cierto es que en cada uno de sus últimos posteos, asegura que “mis cicatrices brotan las más hermosas flores. No cualquiera puede con tanto, pero yo puedo con todo. No me hables de guerras, porque detrás de esta carita está toda una maldita historia”, por lo que planea reinventarse y salir adelante tras sus oscuros años en donde gracias a la terapia y la medicación lucha cada día para sentirse mejor.

El posible regreso de Erika Mitdank a la televisión

Tras estar alejada durante años del formato televisivo, Erika Mitdank busca reinventarse y suenan fuertes los rumores que la sitúan entre las celebridades que formarían parte de los nuevos realities que se vienen en Telefe.

Acerca de estas versiones, Mitdank le reveló al medio PrimiciasYa que “estaría bueno. Creo que puedo hacerlo. ¿Por qué no?”.

