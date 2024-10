Érica Rivas habló sobre la posibilidad de hacer un spin off de María Elena Fuseneco

Con un talento como hay pocos, Érica Rivas ha estado en boca de todos durante el último tiempo por sus picantes peleas con el elenco de Casados con hijos, la serie que protagonizó a mediados de los años 2000 junto a Flor Peña, Guillermo Francella, Marcelo de Bellis y los hermanos Lopilato.

A pesar del gran éxito que cosechó esta divertida comedia, Rivas se negó a participar de la obra de teatro que estrenó el año pasado. Para reemplazarla, tuvieron que cambiar el guión y hacer que Dardo (de Bellis) y María Elena se separaran y que él formara una nueva pareja con Azucena (Jorgelina Aruzzi).

Ahora en diálogo con Visión Show, Rivas contó que recordaba con mucho cariño a su personaje y que sería feliz con volver a interpretarla en un spin off. “Amaría volver a hacer a María Elena”, expresó.

“Creo que fui la única desde que empezaron a pasar la serie una y otra vez (en Telefe) que dijo: ‘A mí me gusta’. La verdad, yo no tenía otra cosa tan alucinante para hacer. Creo que en la repetición yo gané en que la gente empezó a entender mi estilo. Siempre fui medio rara porque no era hegemónica”, sumó la actriz que en diciembre cumplirá 50 años.

La actriz dio detalles de una nueva versión de su personaje de Casados con hijos

Luego de esto, recodando cómo fue interpretar a este personaje, Érica Rivas contó: “Lo que luché por este corte carré que ella usaba, no me lo querían dejar. Yo la amo a María Elena, siempre la amé”.

Con su deseo expresado, ahora queda definir si se le cumplirá el sueño de volver a ponerse en la piel de la vecina de los Argento para darle una vida alejada de Dardo, Pepe y Moni.