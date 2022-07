Una famosa actriz reemplazará a Érica Rivas en “Casados con hijos”: quién será la novia de “Dardo”

Tras la escandalosa renuncia de Érica Rivas a la versión teatral de “Casados con hijos”, dieron a conocer el nombre de la famosa actriz que se suma al elenco como novia de Dardo. Si bien habían adelantado que no reemplazarían a María Elena Fuseneco, sumaron un nuevo personaje a la historia en el lugar vacante de la actriz.

Fue en Intrusos que revelaron que Jorgelina Aruzzi es la actriz que será parte de la obra de teatro que se presenta desde enero de 2023 en el Gran Rex, estreno que genera grandes expectativas.

“Sería la nueva novia de Dardo (papel que interpreta Marcelo De Bellis)”, anunció Marcela Tauro. Y Maite Peñoñori aclaró: “No va a ser María Elena, va a ser una nueva novia”.

Fue en ese momento que mostraron una primera imagen de la actriz junto a Guillermo Francella, aparentemente en el backstage de los ensayos de la obra.

“Apuestan fuerte a ella, va a ser una gran incorporación. Va a ser un personaje picante”. destacó la panelista.

"Casados con hijo" vuelve con una obra teatral.

Marcelo de Bellis contó que “Dardo no estará solo” en la versión teatral de Casados con Hijos

Marcelo de Bellis, quien interpreta a Dardo Fuseneco, adelantó detalles sobre la vuelta de la historia y sobre cómo reemplazarán la falta de Érica Rivas -Maria Elena-. “Dardo no va a estar solo”, reveló.

A pesar de que la pandemia por coronavirus en 2020 imposibilitó que Casados con Hijos regresara al teatro, cuando ya tenían agotadas todas las funciones, los productores y el elenco no se dan por vencidos para replicar la exitosa sitcom. Finalmente, regresa en enero del 2023 en versión teatral.

Casados con hijos

La obra de teatro no contará con el personaje de María Elena Fuseneco (Érica Rivas), y todo una polémica se tornó en relación con esta salida. Por diferencias con los productores, Rivas decidió no participar del proyecto y se especuló que se trataba sobre el rechazo de la actriz sobre el humor machista de la historia.

“Estamos afianzándonos con el libro y está todo listo. Hasta que no lo vea... se ha postergado tanto, pasaron tantas cosas, era impensada la pandemia, en el 2020 devolvimos 76 mil entradas, y si Dios quiere volvemos”, dijo Marcelo de Bellis en diálogo con ‘Agarrate Catalina’ (La Once Diez).

Dardo y María Elena

Dardo Fuseneco, el personaje que interpretó Marcelo, siempre estuvo acompañado por Maria Elena, interpretado por Érica Rivas, quien ya no estará en la obra teatral: “Dardo ha sufrido una crisis matrimonial importante, no puedo anticipar mucho. En el último capítulo ellos se habían ido a París, pero de ahora no puedo contar nada porque sería tremendo”.