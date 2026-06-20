Remasterizan en 4K la final del Mundial 1978 y la Selección volvió a lucirse con una calidad nunca vista

Mientras la Selección argentina busca un nuevo título en el Mundial 2026 , un grupo de creadores de contenido japoneses presentó un adelanto de la final de la Copa del Mundo de 1978 remasterizada en 4K. El material ofrece imágenes inéditamente nítidas de la primera consagración mundial de la Albiceleste.

La remasterización permite observar detalles que durante décadas permanecieron ocultos por las limitaciones técnicas de las transmisiones originales.

Gracias a herramientas de restauración digital e inteligencia artificial , las imágenes de la final disputada en Buenos Aires adquieren una definición impensada para una grabación realizada hace casi cincuenta años. El resultado ofrece una experiencia visual completamente diferente y acerca a las nuevas generaciones a uno de los capítulos más importantes de la historia del fútbol argentino.

Entre todas las figuras que aparecen en el material restaurado, el foco principal está puesto en Ubaldo Fillol.

El histórico arquero nacido en San Miguel del Monte fue una de las grandes figuras de la final ante los Países Bajos y sus intervenciones decisivas quedaron inmortalizadas en las imágenes recuperadas.

El adelanto difundido por los realizadores japoneses comienza y concluye con escenas protagonizadas por Fillol, destacando la importancia que tuvo en la obtención del primer campeonato mundial para Argentina. Incluso, los creadores del proyecto lo presentan como el mejor arquero argentino de todos los tiempos.

Mundial

La final que marcó una época

La definición del Mundial 1978 enfrentó a la selección argentina con la entonces poderosa selección de los Países Bajos. Tras un partido cargado de tensión y emociones, el equipo dirigido por César Luis Menotti se impuso por 3 a 1 en tiempo suplementario y conquistó el primer título mundial de su historia. Aquella noche quedó grabada para siempre en la memoria colectiva del país y convirtió a varios de sus protagonistas en leyendas del deporte nacional.