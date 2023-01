Video: así se vivió el exitoso estreno de Casados con hijos en el teatro

Tanto se hizo esperar que al final llegó para volver locos a sus fanáticos: la versión teatral de la exitosa comedia televisiva “Casados con hijos”. La obra se estrenó este jueves 5 de enero en el teatro Gran Rex, y ya se convirtió en un éxito en ventas con las primeras 60 mil entradas vendidas.

Guillermo Francella, Florencia Peña, Luisana Lopilato, Darío Lopilato y Marcelo De Bellis cuentan ahora con la colega Jorgelina Aruzzi (en lugar de Érica Rivas), quienes se lucieron en el teatro de la calle Corrientes reviviendo el programa que se convirtió en un clásico de la televisión argentina, a través de la pantalla de Telefe.

Finalizado el primer show, con las 3.200 butacas del Gran Rex ocupadas, el público explotó de alegría, exaltados por renovar los sentimientos que provocó el programa que se emitió por primera vez el 12 de abril de 2005. La tira televisiva contó con un total de 212 episodios.

Tras las idas y venidas, de postergaciones y bajas en el elenco, la primera función de Casados con hijos dejó en claro que es un éxito rotundo. La obra promete seguir con el mismo entusiasmo y a sala llena hasta el último domingo de febrero, fecha en la que Luisana Lopilato debe retornar a Canadá.

La casa de los Argento en el Gran Rex.

La previa del estreno

El estreno se vio postergado por la pandemia y también por los conflictos con Erica Rivas. Debido a esto último, al elenco original, integrado por Guillermo Francella, Florencia Peña, Luisana y Darío Lopilato y Marcelo de Bellis, se les sumó Jorgelina Aruzzi. “Es la nueva pareja de Dardo, que es el vecino de Pepe y a partir de ahí, todo lo que sucede con ese personaje, pero no es un reemplazo”, explicó el productor Gustavo Yankelevich en una entrevista con LAM.

El elenco de Casados con hijos.

“Lamentablemente no nos pusimos de acuerdo con Érica, empezamos a buscar a alguien... Una actriz para que haga un personaje que no tiene nada que ver con lo que hacía Érica”, detalló Yankelevich para diferenciar a las actrices y sus respectivos personajes en la historia. Además, Yankelevich dio más detalles respecto a la nueva pareja de Dardo: “Es un personaje que nada que ver al de Érica, no es amiga de Moni. Llega del exterior”.

Axel Kuschevatzky, guionista de la obra, habló con Teleshow desde Los Ángeles, California. “Estoy viendo todo a distancia, mandando mensajes con el equipo. Así que lo estoy viviendo con mucha expectativa, siguiendo a través de lo que me cuentan tanto el elenco, como Diego Alarcón, con quien escribimos la obra, y Gustavo Yankelevich”, dijo Axel, quien se encuentra en Estados Unidos por compromisos personales.