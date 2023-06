Enfurecida, Mónica Farro contó que demandará a Morena Rial: “Me dijo prostituta, que yo iba a chupar por plata”

Mónica Farro se cansó de los comentarios realizados por Morena Rial en su contra y manifestó su intención de emprender acciones legales. En relación con el robo ocurrido en el programa LAM (América), Morena Rial realizó declaraciones polémicas contra Mónica Farro.

El conflicto entre ellas se desató cuando la vedette uruguaya denunció que alguien había sustraído dinero y pertenencias de sus camarines en el canal, y todas las miradas apuntaron hacia la hija de Jorge Rial.

Mónica Farro le contestó a Morena Rial. (Captura "LAM")

Ante esta situación, Mónica ha decidido tomar medidas legales contra la mediática por los exabruptos que esta última efectuó sobre su vida íntima durante una entrevista.

“Mi abogado ya está al tanto de todo. Mi buen nombre y mi honor se deben respetar, yo soy una persona pública”, afirmó la figura, dejando en claro que emprenderá acciones legales.

Morena Rial había lanzado la siguiente declaración en el programa A la tarde (América): “Tengo más plata en la tarjeta de débito yo que alguien que se tenía que ir a chupar una p... por plata a Bahía Blanca”.

La respuesta tajante de Mónica Farro a Morena Rial

Ante estas palabras, Mónica Farro no dudó en afirmar que llevará estas declaraciones ante la justicia. “Vivo de mi imagen y no tengo por qué permitir que la gente diga que yo soy o me dedico a...”, expresó en el programa de Ángel de Brito.

Mónica Farro expresó su deseo de recibir una disculpa pública por parte de Morena Rial debido a sus comentarios polémicos.

En caso de que esto no suceda, advirtió: “Mi abogado iniciará acciones legales. Iremos a mediación y, de lo contrario, reclamaremos daños y perjuicios. No me importa. Nadie más dañará mi buen nombre, soy una trabajadora”.

La vedette dejó en claro que se siente afectada por las acusaciones de Morena Rial. “Me llamó prostituta, afectó mi buen nombre y honor. Dijo que yo iba a chupar p... por plata”, señaló Farro, resaltando el grave conflicto legal al que Morena podría enfrentarse.

