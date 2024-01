Emmanuel le envió un mensaje encriptado a su marido por su relación con Joel en Gran Hermano

La relación de Emmanuel y Joel en Gran Hermano tiene confundidos a algunos participantes de la casa, pero también al público que sigue de cerca el reality. En la gala de este miércoles, Santiago del Moro compartió un clip en el que quedó evidencia cierto coqueteo, pero podría ser también una estrategia.

Desde el primer día se notó la buena onda entre ambos jugadores y, pese a que habría nacido una amistas entre ellos, parece que a veces se confunden. Más allá de que Joel se le declaró a Rosina, a quien conoce previo a ingresar a GH y con quien tuvo una relación, también coquetea con Emmanuel.

El problema es que Emma Vich está casado con un militar, con quien lleva varios años en pareja. Y, a raíz de los clips que circulan en las redes, la pareja del peluquero salió a hablar y dejó en claro que está muy tranquilo y que conoce a su marido.

Si bien los videos que recopiló Gran Hermano hablan por sí solos, Emma le envió un mensaje directo a su pareja en el momento en el que entró a nominar. Cuando el supremo lo llamó al confesionario, él aprovechó los segundos que tenía las cámaras solo para él y le dejó en claro a su esposo que lo ama y que “todo es un juego”.

De esta manera, le habría dado a entender a Nico que su coqueteo con Joel sería una estrategia y parte del reality. Todo parece indicar que el militar lo entendió a la perfección, ya que antes de que Emma hable en cámara, él ya se mostró seguro con todo lo que pasa en el reality más famoso del país.

Emma y Joel están cada vez más cerca en Gran Hermano.

Qué dijo Nicolás, el marido de Emmanuel de Gran Hermano

Emmanuel Vich lleva 11 años casado con Nicolás, un militar de la fuerza área y en más de una ocasión él comentó que tienen una muy bonita relación y expresó siempre su apoyo hacia su novio.

Tras la ola de comentarios, el novio de Emmanuel fue tajante en Instagram y pidió a la gente que no opine sobre su relación. “Gente, de verdad les jode tanto que Emmanuel hinche las bolas con Joel. Si yo soy el marido y estamos juntos hace 11 años y no me molesta. No proyecten inseguridades de sus parejas en la mía”.

Nicolás rompió el silencio tras el beso de su marido, Emmanuel, con Joel.

“Él tiene el cien por ciento de mi apoyo en todo lo que haga. Además hay mucha homofobia en todo lo que escriben, bajen un cambio, es un juego, un programa de TV.”, expresó.

De esta manera, el novio de Emmanuel trató de despejar dudas sobre una posible infidelidad por parte de su pareja en la casa, aunque aún hay personas que opinan que el acercamiento entre el cordobés y el azafato parece levantar sospechas.