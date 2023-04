Emilien Buffard, el fotógrafo francés que trae su obra a Mendoza sobre diversidad e inclusión

El Anexo del Museo Municipal de Arte Moderno, ubicado en Parque Central de Ciudad, será sede de una muestra fotográfica que plasma los cambios culturales propios de este tiempo. La obra pertenece a Emilien Buffard, quien utiliza al deporte como vehículo para hablar sobre diversidad e inclusión.

La muestra, que inaugura este martes a las 19 y se podrá visitar hasta el viernes 21 de abril, es por demás innovadora. Este adjetivo se cumple por la temática y por la estructura que el espectador podrá contemplar. “En la muestra interior se recrea una cancha de césped sintético. Allí se podrá ver fotografías y testimonios de 15 jugadores. Además, ploteamos todos los vidrios con fotografías de distintas agrupaciones de cara a lo que será el Mundial de Rugby que se hará en Francia este año. Estoy muy contento de presentar esta obra aquí en Mendoza”, comentó a este medio Buffard.

Émilien es fotógrafo, escritor y traductor francés que desde hace algunos años vive en Argentina, más precisamente en la ciudad de Rosario. Siempre, a través de su arte, busca visibilizar diferentes causas sociales. Ahora el proyecto que lo trae nuevamente a Mendoza se denomina Sport Friendly: la cancha de la diversidad.

Angau Padel, deportes LGTBIQ en Corrientes. La muestra se enfoca en la diversidad e inclusión en el deporte.

Con respecto a sus expectativas sobre esta muestra, Émilien aseveró: “Anteriormente estuve exponiendo en Rosario y en La Rioja, donde me decían que iba a ser complicado. Sin embargo, me recibieron muy bien, la muestra tuvo mucho impacto. Acá en Mendoza vamos a ver como saldrá. Porque, por lo ocurrido en la UNCuyo hace unas semanas atrás, noté un poco de resistencia en recibir este tipo de arte que tiene que ver con luchas sociales”.

Con respecto a ese incidente en la casa de altos estudios, Émilien señaló: “Estuve reflexionando sobre qué representa mi obra o en qué puede aportar mi obra en Mendoza. Creo que es muy importante, frente a lo que pasó, volver a plantearse un poco lo que representa la cultura. Para mi la cultura es un espacio que nos permite deconstruir y cuestionar las ideas que tiene la sociedad”.

Al mismo tiempo, agregó: “el Museo de Arte Moderno es un espacio de educación y que permite reflejar los movimientos que suceden en la sociedad. Creo que, en ese sentido, es un espacio entre generaciones y entre fuerzas sociales. También permite fomentar el pensamiento crítico porque gracias a la cultura se generan cruces entre las ideas y es donde se fomenta el diálogo respetuoso”.

Una de las imágenes que se podrá ver en la muestra.

Comentarios homofóbicos y violencia en las redes

Émilien señaló a Los Andes que, en las campañas de publicidad o en las notas publicadas sobre su obra, no puede evitar notar los comentarios homofóbicos y despectivos que algunos usuarios escriben en las redes sociales. Mendoza, lamentablemente no fue la excepción. Sin embargo, el artista dijo: “Lo positivo de esto es que veo que estamos yendo por el buen camino, significa que tenemos que seguir apuntando por allí y que hay todavía mucho trabajo”.

Por último, Buffard habló sobre las elecciones de este año y el rol fundamental que cumple el arco político nacional: “La diversidad se tiene que defender todo el año, los 365 días. Ahí también la clase política tiene un papel para jugar. Argentina es pionera en muchos aspectos sobre diversidad sexual pero no estamos a salvo”.

“Este país va a tener que cuidar mucho a quien elige en las próximas elecciones. Espero que no haya candidatos que dirijan el debate público hacia temáticas que realmente no son las que se tienen que hablar y que no representan lo que la sociedad atraviesa hoy en día”, finalizó Émilien.

Émilien Buffard fotografiando a un deportista de la disciplina Vóley Mixto, Club Zapata de Las Heras.

Horarios y lugar de la muestra

Inauguración de la muestra fotográfica: martes 04 de abril a las 19:00.

Presentación del álbum de figuritas: miércoles 05 de abril a las 17:00

Lugar: Anexo del Museo Municipal de Arte Moderno, ubicado en el Parque Central.

La muestra fotográfica se podrá visitar desde este martes 04/04 hasta el viernes 21/05 con entrada libre.

MAIPÚ – Hotel Arena Maipú

Presentación del álbum de figuritas: lunes 10 de abril a las 19:00. Allí, además Émilien hará un conversatorio con la agrupación deportiva HUARPES. Entrada libre