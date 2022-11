Emilien Buffard, el fotógrafo francés que sacó su propio álbum de figuritas inclusivas

Emilien Buffard es fotógrafo, escritor y traductor francés que desde hace algunos años vive en Argentina, más precisamente en la ciudad de Rosario. En febrero, vino a Mendoza para fotografiar a los atletas del Club Huarpes en el marco de su proyecto titulado Sport Friendly: la cancha de la diversidad. Su objetivo es claro: dar a conocer el deporte inclusivo en Argentina.

En total, por su lente, pasaron más de 500 deportistas de todo el país. Algunas de las fotos que tomó las presentó en los Juegos Suramericanos de la Juventud, que tuvieron lugar en el mes de abril en Rosario y fueron vistas por más de un millón de espectadores.

Pasaron los meses y, tras un arduo trabajo, pudo finalmente concluir su libro Sport Friendly, el cual presentó esta semana en Buenos Aires. Lo que más llamó la atención del público es el formato que Emilien eligió: un álbum de figuritas inclusivo. Esta idea, bastante anticipada al furor que sacudió al país meses atrás, la tuvo en noviembre de 2020 mientras se encontraba en Francia. En ese momento, vio un álbum de una edición de un Mundial pasado y supo que ese formato era el indicado para trasmitir su lucha.

Con respecto a esto, el fotógrafo explica: “Lo quise presentar en el marco del Mundial de Fútbol de este año. La idea que yo tenía era retomar el concepto del álbum de figuritas como todos lo conocemos. Los adultos los coleccionaron cuando eran chicos y ahora las infancias los vuelven a hacer”.

“Entonces tomé esta herramienta popular y la aparté un poco del mundo del deporte de hoy que sabemos que lo rigen normas todavía sexistas. Hoy seguimos escuchando cánticos que unos dicen que forman parte del folklore, pero en realidad son discriminativos”, detalla el joven.

Por otro lado, Emilien en este libro, describe una situación que muchas veces padecen las personas con diversas orientaciones sexuales a la hora de sumarse a algún club. “A veces no los dejan participar en competencias deportivas porque piensan que la sexualidad puede influir en el rendimiento deportivo”, señala.

Al mismo tiempo, su mirada se dirige a deportistas o aspirantes a los cuales tampoco se les permite practicar por su sobrepeso mórbido o por no tener los recursos económicos para acceder a estos espacios. De todas maneras, gracias a este proyecto, se pudieron visibilizar numerosos casos y, según cuenta el fotógrafo, ya tienen un lugar en diferentes clubes que sí les abrieron las puertas.

“En Qatar se pisan los derechos humanos”

Este medio le consultó a Emilien sobre su opinión acerca de la organización del Mundial en Qatar. En ese país la homosexualidad está prohibida por ley. Ante esto, aseveró: “Este torneo supuestamente debe unir al mundo. Sin embargo, lo organizan en un país que pisa los derechos humanos”.

Según Buffard, “no es la primera vez que se opta por hacer un evento deportivo de esta magnitud en un territorio que viola los derechos”. A modo de ejemplo, el joven afirmó: “En China pasa algo similar y sin embargo allí se celebraron los Juegos Olímpicos este año. Está comprobado que, mientras se desarrollaba la competencia, estaban deportando a la comunidad uigur. Incluso, hay campos de concentración destinados a amedrentar esta comunidad”.

“Es momento de empezar a presionar a nuestros gobiernos y a los dirigentes de los clubes internacionales para que no acepten más ir a acontecimientos en estos países. Hay infinidad de territorios a los que se puede ir que sí respetan los derechos humanos”, señaló Emilien. De todas maneras, aclaró: “Personalmente no iría Qatar. Sin embargo, no digo que no hay que organizar la Copa Mundial de Fútbol porque son momentos que nos unen”.

Lucha de las mujeres en Irán

Continuando con esa línea, Los Andes le consultó a Emilien si creía que estos países tarde o temprano darían un vuelco en sus leyes a raíz de los reclamos social. Este medio citó el caso de lucha por los derechos que llevan a cabo las mujeres en Irán.

Ante este difícil interrogante, el fotógrafo hizo hincapié en la importancia de la difusión de información. “Si bien son países que controlan internet, hoy en día los ciudadanos tienen otras formas de acceder a ella. Entonces pueden ver cómo se vive en el resto del mundo. En el caso de la diversidad o en el caso de la lucha de las mujeres, ellas pueden tomar de referencia a otras mujeres que pueden vivir libremente en otras latitudes”, explica Emilien.

Esto, según Buffard, “hace despertar las conciencias y hace que termine en una revolución como la que estamos viendo. Ahora, los estados autoritarios no tienen otra alternativa que reprimir con sangre porque ya han perdido el control”.

“Para nosotros es difícil entenderlo porque, por supuesto, en Argentina estamos en democracia. Pero aún así hay que seguir luchando, porque todo puede cambiar. No estamos a salvo, es justamente una lucha constante. De todos los días lamentablemente”, finaliza Emilien.

