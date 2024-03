El video de Lucía y Rosina que enfureció a los fans de Gran Hermano 2024: no se vio por TV

Un inesperado y polémico encuentro entre Lucía y Rosina de Gran Hermano 2024 genera indignación entre los seguidores del reality.

En un breve video que se difundió durante El Debate de este lunes, se observa cómo Lucía se acerca a Rosina para abrazarla, pero la reacción de esta última marca cierta distancia, lo que desató una ola de críticas en las redes sociales.

Las duras palabras no tardaron en llegar, con comentarios que calificaban el comportamiento de Lucía como vergonzoso y obsesivo.

“El comportamiento de Lucía en televisión es bastante vergonzoso”, “Tiene un problema, no puede ser normal estar tan obsesionada”, fueron algunas de las opiniones expresadas por los usuarios en línea.

Este incidente surge después de que Lucía admitiera públicamente su enamoramiento por Rosina durante una entrevista en el programa de Georgina Barbarossa.

Sus declaraciones fueron claras: “Esto no es estrategia ni campaña. Es 100% real y por eso estoy tan angustiada también”.

Gran Hermano 2024: Rosina se defendió ante las críticas en el Debate

Este lunes en El Debate, Laura Ubfal hizo referencia a las características personales de Rosina, sugiriendo que su comportamiento desconcertaba a los demás concursantes.

Rosina habló de sus actitudes dentro de la casa de Gran Hermano.

“Hay cosas que tienen que ver con vos... es tu personalidad, vos desconcertabas. Se hace la nena, tiene 30 años, ¿por qué se hace la nena? Acá tenés otra voz”, añadió, señalando un cambio perceptible en su actitud.

En respuesta a estas observaciones, Rosina defendió su autenticidad: “Yo soy así, como me mostré en la casa, es como soy. Con todas mis facetas, alegre, feliz, loca, triste”. Reiteró que nunca pretendió ser alguien que no era, enfatizando en su sinceridad durante su participación en el programa.

“Yo la verdad que sentí que cuando entraron los participantes nuevos, me desestabilizaron un montón. Me desnorteó, los primeros días estuve así y capaz ahí me costó remontarla, pero bueno, salí como pude”, compartió la uruguaya, revelando las dificultades que enfrentó en el juego.

En última instancia, Rosina reiteró su postura frente a las críticas sobre su personalidad: “Yo sé que en la casa me juzgaron por mi personalidad, por cómo soy, si soy tonta, si me hago, niña, yo soy así, como me ves. Nunca fingí”.