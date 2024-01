El susto de tu vida: cómo es “Terror Aventura”, la experiencia que llegó a Mendoza

Este verano 2024 llegó con una muestra imperdible para compartir en familia y con amigos. “Terror Aventura” eligió a la provincia un año más y los mendocinos podrán disfrutar de una experiencia inigualable.

Este evento se trata, en realidad, de tres días de presentaciones: fue el viernes 12, sábado 13 y domingo 14 de enero, con sede en el Stadium del Arena Maipú, donde se congregaron los personajes más terroríficos.

.

Dentro del estadio se ha plantado toda una muestra para aquellos amantes del género de terror que adoran los momentos de susto y miedo. Para disfrutar entre todos, hay secciones para niños y para grandes.

Las dos atracciones más grandes son la casa del terror y el cementerio sin salida. En el primero de ellos, la aventura es enfrentarse a los miedos más grandes, comandados por personajes icónicos como Jason, Leatherface, Freddy y La Monja. Dentro de él tendrán que correr sin parar para escapar de todos aquellos que los persiguen y hacen creer que realmente estás en tu peor pesadilla.

TERROR AVENTURA EN MENDOZA.

El segundo atractivo es el cementerio sin salida. Una vez dentro del laberinto con un gran conjunto de personas, la historia de Freddy Krueger y los sueños en los que ataca a sus víctimas se vuelve una realidad. Con un guía que intenta ayudarlos en cada momento, la experiencia a pura adrenalina y susto se vuelve un rato de diversión para compartir con amigos y familia.

Por otro lado, varios personajes de las películas están presente en los alrededores del estadio y disponibles para tomarse fotografías con todos, pero ¡cuidado! no deberías confiar en ellos. Quienes rodean a todos los visitantes son La Monja, Art el payaso de Terrifier y algunos chasqueadores de “The Last of Us”.

TERROR AVENTURA EN MENDOZA.

“Terror Aventura” no le falla a nadie y también presenta un área virtual y otra para niños. Un juego de “The Walking Dead” está disponible para disfrutar de una experiencia de pura matanza de zombies con todos los elementos de tecnología de alto nivel. Asimismo, los niños pueden disfrutar de juegos para las edades más tempranas, venta de máscaras y sector de dibujos y maquillaje.

La experiencia terrorífica estará disponible en Stadium Arena Maipú (Emilio Civit 791, Maipú) hasta este domingo. La primera función es a las 18 horas y los tickets están disponibles en la boletería y en este link.